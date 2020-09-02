«Въезжать не будем!»: жильцы взорвавшегося дома отказались заселяться в него обратно

Жильцы взорвавшегося дома отказались заселяться обратно
Вчера вечером в администрации Дзержинского района прошла встреча жильцов взорвавшегося дома на улице Батова с чиновниками мэрии. Люди на повышенных тонах поговорили с главой города Владимиром Волковым.
Заселяться в свои квартиры они боятся. Даже спросили у мэра, позволил бы он своим детям заселиться в квартиры третьего подъезда, признанные пригодными для проживания. Мэр ответил, что да.
Представитель газоснабжающей организации уточнил, что газоснабжение в третьем подъезде будет восстановлено в полном объёме.
Кроме того, жильцам пообещали утеплить дом.
Но жильцов такое положение дел не устроило.
— От жильцов подъезда направлена коллективная жалоба в областную прокуратуру. Проводится проверка. От первого подъезда направлена такая же жалоба. Въезжать в подъезд мы не будем. Мы зарегистрировали коллективную жалобу — более пятидесяти квартир, — заявила одна из жительниц дома.
Вся встреча — в полном изложении.