«Въезжать не будем!»: жильцы взорвавшегося дома отказались заселяться в него обратно

Вчера вечером в администрации Дзержинского района прошла встреча жильцов взорвавшегося дома на улице Батова с чиновниками мэрии. Люди на повышенных тонах поговорили с главой города Владимиром Волковым.

Заселяться в свои квартиры они боятся. Даже спросили у мэра, позволил бы он своим детям заселиться в квартиры третьего подъезда, признанные пригодными для проживания. Мэр ответил, что да.

Представитель газоснабжающей организации уточнил, что газоснабжение в третьем подъезде будет восстановлено в полном объёме.