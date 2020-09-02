«Там всё в трещинах насквозь»: жильцы показали, как выглядит третий подъезд взорвавшегося дома

При этом жители третьего подъезда задаются вопросом — как можно заселить их в один подъезд, а в другом (разрушенном) начать работы по укреплению конструкций? Люди уверены, что во время ремонта будет стоять страшный грохот и невозможно будет отдыхать.



Специалисты, занимающиеся обследованием взорвавшегося дома, объяснили, что жить в этой части дома можно и все имеющиеся трещины опасности не несут.



— В третьем подъезде мы не видим подвижек сопряжения конструкций, дефектов таких нет, — говорит Борис Морозов, представляющий «Ярославгражданпроект». — На основании визуального осмотра, а также проведенного сотрудниками МЧС инструментального обследования (при помощи комплекса «Струна») определено, что данный подъезд находится в работоспособном состоянии.

