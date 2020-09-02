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«Там всё в трещинах насквозь»: жильцы показали, как выглядит третий подъезд взорвавшегося дома

Ярославцы рассказали, почему боятся жить теперь в своих квартирах

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Люди боятся заселяться в квартиры

Люди боятся заселяться в квартиры

Жильцы показали, как выглядит подъезд взорвавшегося дома в Ярославле

Сегодня в Ярославле заселяют жильцов дома, в котором несколько дней назад произошел взрыв. После осмотра здания специалистами власти разрешили вернуться в свои квартиры пока только людям, жившим в третьем подъезде.

Видео: Александр Кудряшов

Некоторые жители такое решение встретили с возмущением. Заселиться отважились немногие. Люди уверены — возвращаться обратно опасно, здание, по их словам, имеет серьезные повреждения.

В квартирах есть трещины с ладонь

В квартирах есть трещины с ладонь

— Дом нежизнеспособен, заселяться смысла нет, — говорит жительница дома Ирина Капустина. — Малейшее колебание произойдёт — и всё. У нас в квартире есть трещины в стенах огромные, их зафиксировали, конечно. Сразу после взрыва начались колебания, в стенах шуршание и потом треск — обои лопнули. Нам их пришлось ободрать, чтобы было очевидно визуально, досконально. Кроме того, что у нас в квартире вот такое произошло, еще и на фасаде шов весь лопнул. Я видела, что там всё в трещинах. Мы не будем заезжать, будем ждать до последнего. Маневренное жилье не вариант. Туда засунут, так и будешь там пожизненно.

Лопнувшие стены пугают людей, которым предложили вернуться обратно в подъезд

Лопнувшие стены пугают людей, которым предложили вернуться обратно в подъезд

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле

При этом жители третьего подъезда задаются вопросом — как можно заселить их в один подъезд, а в другом (разрушенном) начать работы по укреплению конструкций? Люди уверены, что во время ремонта будет стоять страшный грохот и невозможно будет отдыхать.

Специалисты, занимающиеся обследованием взорвавшегося дома, объяснили, что жить в этой части дома можно и все имеющиеся трещины опасности не несут.

— В третьем подъезде мы не видим подвижек сопряжения конструкций, дефектов таких нет, — говорит Борис Морозов, представляющий «Ярославгражданпроект». — На основании визуального осмотра, а также проведенного сотрудниками МЧС инструментального обследования (при помощи комплекса «Струна») определено, что данный подъезд находится в работоспособном состоянии.

Специалисты, обследовавшие дом, уверяют, что трещины не опасны и некоторые появились ещё до взрыва в доме

Специалисты, обследовавшие дом, уверяют, что трещины не опасны и некоторые появились ещё до взрыва в доме

Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова также уверена, что жить в квартирах третьего подъезда безопасно.

— На сегодняшний день изъявили желание вернуться домой лишь 7 семей из 40, — рассказывает Екатерина Мусинова. — Их квартиры расположены на разных этажах. Вместе с жителями в их квартиры сразу же зашли и сотрудники управляющей компании. Обязательно у нас проходит все помещения эксперт — он осматривает все стыки в стенах комнат и так далее. Точно также были осмотрены и квартиры, куда люди заселиться не захотели. Жители убеждаются, что на сегодня в их квартирах повреждений нет.

Глава района также сообщила, что коммунальщики проверили водоснабжение, канализацию, электропроводку и лифт. А в те квартиры, куда заезжают сегодня люди, — подключается газ.

Люди обращают внимание, что и на фасаде есть серьезные трещины

Люди обращают внимание, что и на фасаде есть серьезные трещины

По случаю заселения районная администрация решила сделать в этом подъезде ремонт — здесь покрасили стены и двери в ярко-зеленый цвет и заштукатурили имеющиеся в подъезде дефекты. Но жители остались возмущены таким благородством.

— Нам испохабили двери, — ругается жительница одной из квартир. — Их покрасили в зелёный цвет. В зелёный-зелёный. Всё намазали кое-как. Два Джамшута там наc**ли на десятом этаже.

Жильцы уверены, что при малейшем колебании дом рухнет

Жильцы уверены, что при малейшем колебании дом рухнет

Новым косметическим ремонтом жители разрушенного дома остались недовольны

Новым косметическим ремонтом жители разрушенного дома остались недовольны

Напомним, что трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда, предположительно, взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей, под завалами обнаружили тела троих человек. Одним из погибших оказался мальчик 8 лет. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом частично признан аварийным. Второй подъезд власти собираются восстанавливать. В третий подъезд разрешили вернуться жителям. А вот статус первого подъезда окончательно еще не решён, сейчас он считается ограниченно работоспособным.

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взрыв газазаселение
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