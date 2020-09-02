«Там всё в трещинах насквозь»: жильцы показали, как выглядит третий подъезд взорвавшегося дома

Жильцы показали, как выглядит подъезд взорвавшегося дома в Ярославле
Сегодня в Ярославле заселяют жильцов дома, в котором несколько дней назад произошел взрыв. После осмотра здания специалистами власти разрешили вернуться в свои квартиры пока только людям, жившим в третьем подъезде.
Видео: Александр Кудряшов
Некоторые жители такое решение встретили с возмущением. Заселиться отважились немногие. Люди уверены — возвращаться обратно опасно, здание, по их словам, имеет серьезные повреждения.
— Дом нежизнеспособен, заселяться смысла нет, — говорит жительница дома Ирина Капустина. — Малейшее колебание произойдёт — и всё. У нас в квартире есть трещины в стенах огромные, их зафиксировали, конечно. Сразу после взрыва начались колебания, в стенах шуршание и потом треск — обои лопнули. Нам их пришлось ободрать, чтобы было очевидно визуально, досконально. Кроме того, что у нас в квартире вот такое произошло, еще и на фасаде шов весь лопнул. Я видела, что там всё в трещинах. Мы не будем заезжать, будем ждать до последнего. Маневренное жилье не вариант. Туда засунут, так и будешь там пожизненно.
При этом жители третьего подъезда задаются вопросом — как можно заселить их в один подъезд, а в другом (разрушенном) начать работы по укреплению конструкций? Люди уверены, что во время ремонта будет стоять страшный грохот и невозможно будет отдыхать.
Специалисты, занимающиеся обследованием взорвавшегося дома, объяснили, что жить в этой части дома можно и все имеющиеся трещины опасности не несут.
— В третьем подъезде мы не видим подвижек сопряжения конструкций, дефектов таких нет, — говорит Борис Морозов, представляющий «Ярославгражданпроект». — На основании визуального осмотра, а также проведенного сотрудниками МЧС инструментального обследования (при помощи комплекса «Струна») определено, что данный подъезд находится в работоспособном состоянии.
Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова также уверена, что жить в квартирах третьего подъезда безопасно.
— На сегодняшний день изъявили желание вернуться домой лишь 7 семей из 40, — рассказывает Екатерина Мусинова. — Их квартиры расположены на разных этажах. Вместе с жителями в их квартиры сразу же зашли и сотрудники управляющей компании. Обязательно у нас проходит все помещения эксперт — он осматривает все стыки в стенах комнат и так далее. Точно также были осмотрены и квартиры, куда люди заселиться не захотели. Жители убеждаются, что на сегодня в их квартирах повреждений нет.
Глава района также сообщила, что коммунальщики проверили водоснабжение, канализацию, электропроводку и лифт. А в те квартиры, куда заезжают сегодня люди, — подключается газ.
По случаю заселения районная администрация решила сделать в этом подъезде ремонт — здесь покрасили стены и двери в ярко-зеленый цвет и заштукатурили имеющиеся в подъезде дефекты. Но жители остались возмущены таким благородством.
— Нам испохабили двери, — ругается жительница одной из квартир. — Их покрасили в зелёный цвет. В зелёный-зелёный. Всё намазали кое-как. Два Джамшута там наc**ли на десятом этаже.
Напомним, что трагедия произошла 21 августа в 19:15. В одной из квартир второго подъезда, предположительно, взорвался газ. Взрывная волна уничтожила несколько этажей, под завалами обнаружили тела троих человек. Одним из погибших оказался мальчик 8 лет. Позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что дом частично признан аварийным. Второй подъезд власти собираются восстанавливать. В третий подъезд разрешили вернуться жителям. А вот статус первого подъезда окончательно еще не решён, сейчас он считается ограниченно работоспособным.