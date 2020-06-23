В Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса: оперштаб выдал данные на 23 июня

В Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса. По данным на 23 июня, за сутки было зарегистрировано 47 новых положительных тестов. Выздоровело 217 человек, летальных исходов нет.



— Всего с начала эпидемии в Ярославской области выявлено 4482 случая коронавируса, выздоровевших — 2686 человек, летальных исходов — 17, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.