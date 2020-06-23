В Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса: оперштаб выдал данные на 23 июня

В Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса. По данным на 23 июня, за сутки было зарегистрировано 47 новых положительных тестов. Выздоровело 217 человек, летальных исходов нет.
— Всего с начала эпидемии в Ярославской области выявлено 4482 случая коронавируса, выздоровевших — 2686 человек, летальных исходов — 17, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.
Всего, по данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявлено 7425 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах. Нарастающим итогом с начала распространения инфекции — 599 705 случаев. За последние сутки выписано из больниц 12 013 пациентов, общее количество выздоровевших — 356 429 человек. Умерло за последние сутки — 153 больных, за весь период — 8359 человек.
Напомним, вчера в Ярославской области было выявлено 45 новых больных. А в минувшие выходные от коронавируса в регионе умер 17-й по счёту пациент. Молодому мужчине было всего 32 года.