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Срочно +45 заболевших COVID-19 в Ярославской области

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Зафиксированы новые заразившиеся: данные о распространении COVID-19 в Ярославской области на 22 июня

Оперативный штаб обнародовал свежую сводку по заболевшим коронавирусом в стране и регионе

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Каждый день в Ярославской области выявляют новых заболевших коронавирусом людей

Каждый день в Ярославской области выявляют новых заболевших коронавирусом людей

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России опубликовал сводку за 22 июня. В ней сказано, что за последние сутки в стране зафиксировано 7600 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.

— В Ярославской области число заболевших увеличилось на 45 человек, — уточнили в оперштабе. — Всего в регионе коронавирусом заболели 4435 человек.

Также за последние сутки в Ярославской области выздоровели от коронавируса 16 пациентов, всего вылечились от COVID-19 2469 человек и 17 умерли.


Всего в России за последние сутки от коронавируса умерли 95 человек. Умерло за весь период — 8206 человек.

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