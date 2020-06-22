Зафиксированы новые заразившиеся: данные о распространении COVID-19 в Ярославской области на 22 июня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России опубликовал сводку за 22 июня. В ней сказано, что за последние сутки в стране зафиксировано 7600 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах.
— В Ярославской области число заболевших увеличилось на 45 человек, — уточнили в оперштабе. — Всего в регионе коронавирусом заболели 4435 человек.
Также за последние сутки в Ярославской области выздоровели от коронавируса 16 пациентов, всего вылечились от COVID-19 2469 человек и 17 умерли.
Всего в России за последние сутки от коронавируса умерли 95 человек. Умерло за весь период — 8206 человек.