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Площадь собираются благоустроить до 30 сентября этого года

Площадь собираются благоустроить до 30 сентября этого года

Мэрия Ярославля потратит 14 миллионов 700 тысяч на благоустройство скверов с фонтанами на площади Труда. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок 30 апреля 2020 года.


— Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 сентября 2020 года, — говорится в тексте документации закупки.

Согласно смете, опубликованной на сайте, в скверах положат плитку, а также отремонтируют освещение. Планируется также установка новых лавочек и урн.

Деньги на благоустройство будут выделены из городского бюджета. Подрядные организации могут подавать свои заявки до 8 мая 2020 года.

О благоустройстве площади в ноябре прошлого года сообщил глава Кировского и Ленинского районов и показал проекты.

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