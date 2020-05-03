Мэрия Ярославля потратит 14 миллионов 700 тысяч на благоустройство скверов с фонтанами на площади Труда. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок 30 апреля 2020 года.
— Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 сентября 2020 года, — говорится в тексте документации закупки.
Согласно смете, опубликованной на сайте, в скверах положат плитку, а также отремонтируют освещение. Планируется также установка новых лавочек и урн.
Деньги на благоустройство будут выделены из городского бюджета. Подрядные организации могут подавать свои заявки до 8 мая 2020 года.
О благоустройстве площади в ноябре прошлого года сообщил глава Кировского и Ленинского районов и показал проекты.