Мэрия Ярославля потратит 14 миллионов 700 тысяч на благоустройство скверов с фонтанами на площади Труда. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок 30 апреля 2020 года.





— Сроки выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 сентября 2020 года, — говорится в тексте документации закупки.



Согласно смете, опубликованной на сайте, в скверах положат плитку, а также отремонтируют освещение. Планируется также установка новых лавочек и урн.



Деньги на благоустройство будут выделены из городского бюджета. Подрядные организации могут подавать свои заявки до 8 мая 2020 года.

