«Не позорьтесь»: мэрия показала эскиз благоустройства площади Труда. Ярославцам не понравилось

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля опубликовал эскиз благоустройства площади Труда. Её собираются обновлять в 2020 году по губернаторской программе «Решаем вместе!».
На кадрах видно, что территории скверов с фонтанами по краям площади собираются покрыть плиткой с тёмными полосами. Планируют установить новые лавочки и оформить газоны.
— Благоустройство предполагается только в скверах, предусмотрены изменения в конфигурации дорожек, зон отдыха, освещения, — рассказал глава администрации центральных районов Александр Трудоношин. — Сейчас проект благоустройства находится на этапе обсуждения. Завтра по итогу обсуждений он будет доработан.
Но даже то, что есть сейчас, уже не устроило ярославцев.
— Территории скверов относятся к зоне охраняемого природного ландшафта. Я не понимаю, почему в администрации района этого не видят? — удивляется градозащитница Елена Богданова. — Проработайте проект, не позорьтесь, а потом на общественное обсуждение выносите!
— Снова какие-то картинки, а после выясняется, что это просто эскиз, а денег хватило на серую плитку, уложенную какими-то шабашниками по субсубподрядам, — критикует Валерий Галашин. — Наступает усталость от всего этого.
— Почему нельзя оставить сталинский ампир в покое. Он прекрасен в своей несовременности, — рассуждает Любовь Родионова.
Другие из предоставленных картинок просто ничего не поняли.
Пока это неокончательный проект, ярославцы сами могут внести в него изменения и предложить свои варианты благоустройства на общественных обсуждениях. Они пройдут 12 ноября в 17:00 в здании администрации центральных районов (улица Советская, 80).
Случай, когда ярославцам предоставляли красивые картинки на проекте, а в реальности денег хватило на чуть-чуть, произошёл уже в этом году с Юбилейным парком. На проектных изображениях, которые опубликовал мэр в соцсетях, были показаны необычные лавочки, сцена, яркие навесы. Но позже градоначальник заявил, что этого всего делать не будут. В итоге в парке поставили детскую горку из грязи, из-за которой Ярославль высмеял Иван Ургант на Первом канале.