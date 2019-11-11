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Город

«Не позорьтесь»: мэрия показала эскиз благоустройства площади Труда. Ярославцам не понравилось

Площадь в центре хотят обновлять по программе «Решаем вместе»

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Эскиз благоустройства площади 

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля опубликовал эскиз благоустройства площади Труда. Её собираются обновлять в 2020 году по губернаторской программе «Решаем вместе!».

На кадрах видно, что территории скверов с фонтанами по краям площади собираются покрыть плиткой с тёмными полосами. Планируют установить новые лавочки и оформить газоны. 

— Благоустройство предполагается только в скверах, предусмотрены изменения в конфигурации дорожек, зон отдыха, освещения, — рассказал глава администрации центральных районов Александр Трудоношин. — Сейчас проект благоустройства находится на этапе обсуждения. Завтра по итогу обсуждений он будет доработан. 

Но даже то, что есть сейчас, уже не устроило ярославцев.

— Территории скверов относятся к зоне охраняемого природного ландшафта. Я не понимаю, почему в администрации района этого не видят? — удивляется градозащитница Елена Богданова. — Проработайте проект, не позорьтесь, а потом на общественное обсуждение выносите!

— Снова какие-то картинки, а после выясняется, что это просто эскиз, а денег хватило на серую плитку, уложенную какими-то шабашниками по субсубподрядам, — критикует Валерий Галашин. — Наступает усталость от всего этого. 

— Почему нельзя оставить сталинский ампир в покое. Он прекрасен в своей несовременности, — рассуждает Любовь Родионова.

Другие из предоставленных картинок просто ничего не поняли. 

Пока это неокончательный проект, ярославцы сами могут внести в него изменения и предложить свои варианты благоустройства на общественных обсуждениях. Они пройдут 12 ноября в 17:00 в здании администрации центральных районов (улица Советская, 80). 

Случай, когда ярославцам предоставляли красивые картинки на проекте, а в реальности денег хватило на чуть-чуть, произошёл уже в этом году с Юбилейным парком. На проектных изображениях, которые опубликовал мэр в соцсетях, были показаны необычные лавочки, сцена, яркие навесы. Но позже градоначальник заявил, что этого всего делать не будут. В итоге в парке поставили детскую горку из грязи, из-за которой Ярославль высмеял Иван Ургант на Первом канале. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

НЕ крыса.
11 ноя 2019 в 12:43

Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве «Восточного»
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома «Восточный», где хищения, исчисляемые миллиардами рублей, так и не удалось прекратить полностью.
Мне непонятно зачем нам такой президент если он не может остановить коррупцию?

Гость
11 ноя 2019 в 12:40

Лучше бы разобрались с принадлежностью самой площади, а то какие-то жулики, не без помощи чиновников, оформили её как крышу подземной парковки и, по сути, вся это громадная территория - принадлежит частникам, а не городу.

чиновники без головы
11 ноя 2019 в 12:31

как всегда Амбициознопомпезный проект! главное картинки красивые(( и померяться жителями...типа сами выбрали.Дайте студентам они лучше сделают..