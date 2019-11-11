«Не позорьтесь»: мэрия показала эскиз благоустройства площади Труда. Ярославцам не понравилось

— Благоустройство предполагается только в скверах, предусмотрены изменения в конфигурации дорожек, зон отдыха, освещения, — рассказал глава администрации центральных районов Александр Трудоношин. — Сейчас проект благоустройства находится на этапе обсуждения. Завтра по итогу обсуждений он будет доработан.

На кадрах видно, что территории скверов с фонтанами по краям площади собираются покрыть плиткой с тёмными полосами. Планируют установить новые лавочки и оформить газоны.

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля опубликовал эскиз благоустройства площади Труда. Её собираются обновлять в 2020 году по губернаторской программе «Решаем вместе!».

Но даже то, что есть сейчас, уже не устроило ярославцев.

— Территории скверов относятся к зоне охраняемого природного ландшафта. Я не понимаю, почему в администрации района этого не видят? — удивляется градозащитница Елена Богданова. — Проработайте проект, не позорьтесь, а потом на общественное обсуждение выносите!

— Снова какие-то картинки, а после выясняется, что это просто эскиз, а денег хватило на серую плитку, уложенную какими-то шабашниками по субсубподрядам, — критикует Валерий Галашин. — Наступает усталость от всего этого.

— Почему нельзя оставить сталинский ампир в покое. Он прекрасен в своей несовременности, — рассуждает Любовь Родионова.

Другие из предоставленных картинок просто ничего не поняли.

Пока это неокончательный проект, ярославцы сами могут внести в него изменения и предложить свои варианты благоустройства на общественных обсуждениях. Они пройдут 12 ноября в 17:00 в здании администрации центральных районов (улица Советская, 80).