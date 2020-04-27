В Ярославле дома-интернаты для пожилых людей перевели в закрытый режим. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Пожилые люди, инвалиды, проживающие в домах-интернатах, сегодня подвержены высокому риску заболевания новой коронавирусной инфекцией. Необходимо было минимизировать возможность возникновения очага заражения в этих учреждениях. Поэтому приняли решение о переводе их в закрытый режим работы. Большинство сотрудников с пониманием отнеслись к нашему шагу и согласились переехать в стационары. Сегодня более 700 человек: врачи, медсёстры, санитарки, нянечки заступили на двухнедельную смену, — написал губернатор на своей страничке во «ВКонтакте».
Сотрудники будут жить в интернатах круглосуточно, чтобы не подвергать подопечных риску заражения.
— Им пришлось оставить семьи, хозяйство, поменять планы. Благодарю каждого за этот непростой выбор, очень самоотверженный и великодушный поступок, — написал глава региона.
В комментариях под постом прозвучали жалобы, что сотрудники одного из таких интернатов заступают на такую смену «добровольно-принудительно», правда, пока нет ответа, из какого именно учреждения поступила такая жалоба.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.
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