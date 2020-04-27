Сотрудники будут жить в интернатах круглосуточно, чтобы не подвергать подопечных риску заражения.

— Им пришлось оставить семьи, хозяйство, поменять планы. Благодарю каждого за этот непростой выбор, очень самоотверженный и великодушный поступок, — написал глава региона.

В комментариях под постом прозвучали жалобы, что сотрудники одного из таких интернатов заступают на такую смену «добровольно-принудительно», правда, пока нет ответа, из какого именно учреждения поступила такая жалоба.

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.



Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

