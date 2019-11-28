«Мася, не бойся, Брагино здесь»: окунитесь в панельную романтику спального района

В спальных районах есть какая-то особенная атмосфера. С одной стороны, довольно угрюмая: старые многоэтажки, остатки лавочек и городков со времён Советского Союза во дворах, разношёрстные балконы и странные пристройки. С другой — эти дворы сидят в сердце почти у каждого. Ну кто из нас не бегал в детстве здесь? Не ковырялся в луже во дворе и не залезал на гаражи?

На этих фотографиях будто бы застыло время. Сегодня погружаем вас в атмосферу Брагино — самого крупного района Ярославля.