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Фоторепортаж

«Мася, не бойся, Брагино здесь»: окунитесь в панельную романтику спального района

Дзержинский — самый крупный район Ярославля

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Мася, не бойся. Брагино с тобой

Мася, не бойся. Брагино с тобой

В спальных районах есть какая-то особенная атмосфера. С одной стороны, довольно угрюмая: старые многоэтажки, остатки лавочек и городков со времён Советского Союза во дворах, разношёрстные балконы и странные пристройки. С другой — эти дворы сидят в сердце почти у каждого. Ну кто из нас не бегал в детстве здесь? Не ковырялся в луже во дворе и не залезал на гаражи? 

На этих фотографиях будто бы застыло время. Сегодня погружаем вас в атмосферу Брагино — самого крупного района Ярославля. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
28 ноя 2019 в 22:11

Да гость вы правы . Такая вся страна " чушь" . Удачи и всего дорого .

Гость
28 ноя 2019 в 21:42

Выглядит как гетто. Вся страна такая. Хоть бы как-то улицы убирали и дома бы чем отделали. Но некому нечего не надо. Жесть.

Гость
28 ноя 2019 в 21:17

Панельный мир. Да если бы не эти панельки, кстати, полученные бесплатно от государства, то большинство жили бы в бараках и коммуналках до сих пор. Ну и что, что серые? Зато свои и отдельные. Сейчас, да! Красивые, из красного и жёлтого кирпича, вот только единицы могут себе позволить эту красоту. Или по гроб жизни в ипотечную кабалу.