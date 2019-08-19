Друг за другом по кругу: зачем мэры Ярославля постоянно меняют остановки и когда остановятся

Такие остановки появились не так давно, но, видимо, уже устарели
Фото: Михаил Контуев
Ярославские власти неостановимы в своём стремлении менять остановки. Это как ремонт: видимо, никогда не закончится. Сегодня на утренней планёрке мэр города Владимир Волков заявил, что снова надо обновлять несчастные остановки. Опять они не такие.
— В Ярославле подготовлено новое проектное решение, — сообщил главный архитектор города Артём Цымбалов и показал свои проекты.
Артем Цымбалов уточнил, что на основе уже существующих остановок сделают другие — попрочнее и поэлегантнее. Мэр согласился: старые павильоны не очень.
— На них не было расписания, а оно должно быть. Павильоны, которые стоят в центре, нужно привести в порядок. Для этого достаточно заменить пластиковые стёкла на обычные, на которые сложно что-либо клеить, а если наклеено, то очень легко зачищается, — предложил Владимир Волков.
И тут все запутались. Какие остановки не устроили мэрию? Дело в том, что с павильонами носится уже не первый глава города.
Вначале идею заменить остановки выдвинул мэр Виктор Волончунас. При нём в городе появились металлические павильоны с ларьками. Евгений Урлашов заявил, что они жуткие, и объявил, мол, надо менять. Даже съездил в Таллинн, чтобы поднабраться «остановочного» опыта. Но до дела толком так и не дошло. Затем пошли замены остановок временными мэрами. Теперь уж и не припомнить, кто из них какими именно макетами хвастался.
Потом за переустройство взялся Владимир Слепцов. Он бросил восхитительную идею поставить морозоустойчивые остановки, как в Сибири. И так рьяно принялся сносить неустойчивые, что ползимы ярославцы мёрзли вообще без всего в ожидании мэрских павильонов. Непонятно, сибирские или нет, но остановки в конце концов появились — выполненные в серых тонах, с павильонами для сигарет, кофе, выпечки и прозрачными стенками. В центре, у площади Волкова, появилась простенькая конструкция. Простенькая с виду, а функционально такая хитрая штука, что, как ни встань, в тебя непременно будет дуть ветер.
Но Слепцов уехал в Солнечногорск. А в Ярославле некоторые остановки сиротливо остались синими и пластиковыми. А где-то и вовсе советские конструкции, до которых не добрался ни один мэр.
Какие из этих остановок планирует менять мэрия — те, древнепокрашенные, или уже слепцовские? И если вторые, то в чём разница между ними и теми, что нам показали сейчас? Судя по проектам, это будут такие же прозрачные остановки, часть из которых будут столь же продуваемыми. В пресс-службе мэрии ответили загадочно:
— Демонтировать прежние остановки будут по мере выхода из нормативного состояния.
Если откинуть мысль о выгоде для тех, кто будет ставить эти павильоны, постичь задумку сложно.
— Я думал, там розетки, зарядки появятся, может, отопление зимнее, карты города и маршрутов, wi-fi-точки или табло электронные с расписанием и временем ожидания, — пишет в сообществе 76.RU во «ВКонтакте» Николай Глаголев. — А они отличаются от старых только видом крепления крыши и меньшим количеством стен. Можно было просто стенку убрать от предыдущих, и ничего бы для жителей не поменялось. Зачем только что построенные остановки сносить, чтобы вернуть старые? Кому это надо? Впечатление такое, что эти работы нужны для отмывания денег.
Видимо, это какая-то традиция — ни один мэр не может удержаться. И, похоже, прекратить «остановочную гонку» можно только одним способом: раз и навсегда решить, какими должны быть новые остановки, и такими их и утвердить. А какими же? Тут даже мы в редакции заспорили. Кто-то за три прозрачные стенки, кто-то за две. За советом отправились к урбанисту.
— Стандартный павильон ожидания должен быть с тремя стенками и ровной крышей, — объясняет урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. — Крыша не должна пропускать солнечный свет, хотя может его собирать и пускать на освещение с помощью панелей. Стенки следует делать из стекла. Знаю, у нас очень боятся стеклить остановки из-за вандалов, но просматриваемое место — лучшая защита от вандализма. Ремонтировать и мыть остановки всё равно будет нужно, но так это придётся делать реже.
Сегодня в мэрии на общегородском совещании главный архитектор Ярославля показал усовершенствованные макеты остановок, которые чиновники планируют ставить. Они будут трёх типов: для центральных улиц, спальных районов и самых отдалённых уголков города. Вот только на вопрос, где и когда появятся новые павильоны, чиновники сами пока ответить не могут.