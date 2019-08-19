Друг за другом по кругу: зачем мэры Ярославля постоянно меняют остановки и когда остановятся

Такие остановки появились не так давно, но, видимо, уже устарели

Ярославские власти неостановимы в своём стремлении менять остановки. Это как ремонт: видимо, никогда не закончится. Сегодня на утренней планёрке мэр города Владимир Волков заявил, что снова надо обновлять несчастные остановки. Опять они не такие.

— В Ярославле подготовлено новое проектное решение, — сообщил главный архитектор города Артём Цымбалов и показал свои проекты.

Артем Цымбалов уточнил, что на основе уже существующих остановок сделают другие — попрочнее и поэлегантнее. Мэр согласился: старые павильоны не очень.

— На них не было расписания, а оно должно быть. Павильоны, которые стоят в центре, нужно привести в порядок. Для этого достаточно заменить пластиковые стёкла на обычные, на которые сложно что-либо клеить, а если наклеено, то очень легко зачищается, — предложил Владимир Волков.

И тут все запутались. Какие остановки не устроили мэрию? Дело в том, что с павильонами носится уже не первый глава города.

Вначале идею заменить остановки выдвинул мэр Виктор Волончунас. При нём в городе появились металлические павильоны с ларьками. Евгений Урлашов заявил, что они жуткие, и объявил, мол, надо менять. Даже съездил в Таллинн, чтобы поднабраться «остановочного» опыта. Но до дела толком так и не дошло. Затем пошли замены остановок временными мэрами. Теперь уж и не припомнить, кто из них какими именно макетами хвастался. Потом за переустройство взялся Владимир Слепцов. Он бросил восхитительную идею поставить морозоустойчивые остановки, как в Сибири. И так рьяно принялся сносить неустойчивые, что ползимы ярославцы мёрзли вообще без всего в ожидании мэрских павильонов. Непонятно, сибирские или нет, но остановки в конце концов появились — выполненные в серых тонах, с павильонами для сигарет, кофе, выпечки и прозрачными стенками. В центре, у площади Волкова, появилась простенькая конструкция. Простенькая с виду, а функционально такая хитрая штука, что, как ни встань, в тебя непременно будет дуть ветер.



Такие остановки хотел поставить Слепцов. И кое-где такие и поставил Фото: мэрия Ярославля

Но Слепцов уехал в Солнечногорск. А в Ярославле некоторые остановки сиротливо остались синими и пластиковыми. А где-то и вовсе советские конструкции, до которых не добрался ни один мэр.

Какие из этих остановок планирует менять мэрия — те, древнепокрашенные, или уже слепцовские? И если вторые, то в чём разница между ними и теми, что нам показали сейчас? Судя по проектам, это будут такие же прозрачные остановки, часть из которых будут столь же продуваемыми. В пресс-службе мэрии ответили загадочно:

— Демонтировать прежние остановки будут по мере выхода из нормативного состояния.

Если откинуть мысль о выгоде для тех, кто будет ставить эти павильоны, постичь задумку сложно.

— Я думал, там розетки, зарядки появятся, может, отопление зимнее, карты города и маршрутов, wi-fi-точки или табло электронные с расписанием и временем ожидания, — пишет в сообществе 76.RU во «ВКонтакте» Николай Глаголев. — А они отличаются от старых только видом крепления крыши и меньшим количеством стен. Можно было просто стенку убрать от предыдущих, и ничего бы для жителей не поменялось. Зачем только что построенные остановки сносить, чтобы вернуть старые? Кому это надо? Впечатление такое, что эти работы нужны для отмывания денег.



На новом макете одной стенки уже нет Фото: мэрия Ярославля

Видимо, это какая-то традиция — ни один мэр не может удержаться. И, похоже, прекратить «остановочную гонку» можно только одним способом: раз и навсегда решить, какими должны быть новые остановки, и такими их и утвердить. А какими же? Тут даже мы в редакции заспорили. Кто-то за три прозрачные стенки, кто-то за две. За советом отправились к урбанисту.

— Стандартный павильон ожидания должен быть с тремя стенками и ровной крышей, — объясняет урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. — Крыша не должна пропускать солнечный свет, хотя может его собирать и пускать на освещение с помощью панелей. Стенки следует делать из стекла. Знаю, у нас очень боятся стеклить остановки из-за вандалов, но просматриваемое место — лучшая защита от вандализма. Ремонтировать и мыть остановки всё равно будет нужно, но так это придётся делать реже.

Сегодня в мэрии на общегородском совещании главный архитектор Ярославля показал усовершенствованные макеты остановок, которые чиновники планируют ставить. Они будут трёх типов: для центральных улиц, спальных районов и самых отдалённых уголков города. Вот только на вопрос, где и когда появятся новые павильоны, чиновники сами пока ответить не могут.

