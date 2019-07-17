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Кинотеатр в Депутатском переулке

«Он нарушил свои обязательства»: мэр велел не спускать глаз со скандальной стройки кинотеатра

Как глава Ярославля Владимир Волков отреагировал на сообщения общественников и СМИ

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Мэр Владимир Волков обсудил с представителем подрядчика вопросы, связанные со скандальной стройкой

Фото: мэрия Ярославля

Мэр Ярославля сегодня отреагировал на сообщения общественников и СМИ о возобновившихся строительных работах в Депутатском переулке. Владимир Волков лично приехал на место, чтобы пресечь работы, ведь власти накануне их приостановили.

— Застройщик, нарушив свои обязательства, снова вышел на работы в Депутатском переулке, — сказал мэр Владимир Волков. — Мы вновь остановили работы и пресекли данную самодеятельность. Чтобы подобное не повторилось, на площадке будет установлено видеонаблюдение и 24 часа в сутки строительная площадка будет под наблюдением.

Рабочие заявили журналисту 76.RU, что роют котлован под фундамент будущего кинотеатра

Рабочие заявили журналисту 76.RU, что роют котлован под фундамент будущего кинотеатра

Сегодня утром ярославцы обратили внимание, что на месте приостановленной стройки в Депутатском переулке стало шумно и к месту поехали грузовики.

Скандал разросся после того, как архитекторы и общественность заметили, что строительство четырёхэтажного здания кинотеатра в 20 метрах от храма в зоне ЮНЕСКО — незаконно. По решению губернатора, а затем и мэра, стройку должны были приостановить до выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство. Но работы никто не остановил.

— Мы люди подневольные — нам сказало руководство работать, мы работаем, — сказали журналисту 76.RU рабочие. — Сейчас мы экскаватором копаем яму под фундамент. 

Глава города Владимир Волков отреагировал на сообщения общественников и СМИ и приехал на стройплощадку

К месту стройки примчался активист сообщества «Дороги Ярославля», встал на пути грузовиков, перегородив им проезд, и вызвал наряд ГИБДД.

— Грузовики работают здесь без разрешения, где грузовому транспорту движение запрещено, — возмущался Ярослав Мазур. — Сейчас водители сидят и заполняют путёвки, которых не было. А пока они стоят, на глазах у иностранных туристов на тротуарную плитку в зоне ЮНЕСКО с машин текут солярка и масло.

Работа на объекте внось остановилась. Мэр настойчиво порекомендовал застройщикам не двигаться по пути незаконного строительства

Работа на объекте внось остановилась. Мэр настойчиво порекомендовал застройщикам не двигаться по пути незаконного строительства

Дальше всё и понеслось. Мы следили за происходящим в режиме онлайн, и на трансляцию обратил внимание представитель фирмы-заказчика.

— Строительство сейчас там не ведётся, — объяснил Евгений Урядов. — На площадке рабочие наводят порядок — убирают мусор, оставшийся от фундамента демонтированных гаражей, которые раньше стояли на этом месте.

Представитель заказчика заявил, что рабочие сегодня просто наводили на площадке порядок, но ничего не строили

Представитель заказчика заявил, что рабочие сегодня просто наводили на площадке порядок, но ничего не строили

Кинотеатр активно начали строить с мая 2019 года. В апреле его обсуждали на совете по вопросам градостроительной деятельности в мэрии, где утвердили проект застройки. Мэрия выдала разрешение на строительство, назвав это реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли). 

Ярославские специалисты в области градостроительства подняли волнения, заявив, что это решение городских властей (назвать реконструкцией фактически новое строительство) — уловка. Когда скандал начал разрастаться, строящийся в самом центре Ярославля кинотеатр заметил и губернатор, велев разобраться в происходящем. Тем не менее мэрия Ярославля до конца утверждала, что всё согласовано

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КОММЕНТАРИИ (8)

Евгений
17 июл 2019 в 18:21

Так и оставят руны в сами центре города! Пример - сквер за Ротондой. Градозащитникам и мэру не стыдно?

Наскальный
17 июл 2019 в 17:07

Документы липа, выходит)?

Волга
17 июл 2019 в 17:21

Мэрия отберите участок и постройте там маленький парк, уголок отдыха на пару скамеек.