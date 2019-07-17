«Он нарушил свои обязательства»: мэр велел не спускать глаз со скандальной стройки кинотеатра

Мэр Ярославля сегодня отреагировал на сообщения общественников и СМИ о возобновившихся строительных работах в Депутатском переулке. Владимир Волков лично приехал на место, чтобы пресечь работы, ведь власти накануне их приостановили.

— Застройщик, нарушив свои обязательства, снова вышел на работы в Депутатском переулке, — сказал мэр Владимир Волков. — Мы вновь остановили работы и пресекли данную самодеятельность. Чтобы подобное не повторилось, на площадке будет установлено видеонаблюдение и 24 часа в сутки строительная площадка будет под наблюдением.

Рабочие заявили журналисту 76.RU, что роют котлован под фундамент будущего кинотеатра Фото: Михаил Контуев

Сегодня утром ярославцы обратили внимание, что на месте приостановленной стройки в Депутатском переулке стало шумно и к месту поехали грузовики.

Скандал разросся после того, как архитекторы и общественность заметили, что строительство четырёхэтажного здания кинотеатра в 20 метрах от храма в зоне ЮНЕСКО — незаконно. По решению губернатора, а затем и мэра, стройку должны были приостановить до выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство. Но работы никто не остановил. — Мы люди подневольные — нам сказало руководство работать, мы работаем, — сказали журналисту 76.RU рабочие. — Сейчас мы экскаватором копаем яму под фундамент.

Глава города Владимир Волков отреагировал на сообщения общественников и СМИ и приехал на стройплощадку Видео: мэрия Ярославля

К месту стройки примчался активист сообщества «Дороги Ярославля», встал на пути грузовиков, перегородив им проезд, и вызвал наряд ГИБДД.



— Грузовики работают здесь без разрешения, где грузовому транспорту движение запрещено, — возмущался Ярослав Мазур. — Сейчас водители сидят и заполняют путёвки, которых не было. А пока они стоят, на глазах у иностранных туристов на тротуарную плитку в зоне ЮНЕСКО с машин текут солярка и масло.

Работа на объекте внось остановилась. Мэр настойчиво порекомендовал застройщикам не двигаться по пути незаконного строительства Фото: мэрия Ярославля

Дальше всё и понеслось. Мы следили за происходящим в режиме онлайн, и на трансляцию обратил внимание представитель фирмы-заказчика.

— Строительство сейчас там не ведётся, — объяснил Евгений Урядов. — На площадке рабочие наводят порядок — убирают мусор, оставшийся от фундамента демонтированных гаражей, которые раньше стояли на этом месте.

Представитель заказчика заявил, что рабочие сегодня просто наводили на площадке порядок, но ничего не строили Фото: мэрия Ярославля