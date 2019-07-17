«Он нарушил свои обязательства»: мэр велел не спускать глаз со скандальной стройки кинотеатра

Мэр Владимир Волков обсудил с представителем подрядчика вопросы, связанные со скандальной стройкой
Фото: мэрия Ярославля
Мэр Ярославля сегодня отреагировал на сообщения общественников и СМИ о возобновившихся строительных работах в Депутатском переулке. Владимир Волков лично приехал на место, чтобы пресечь работы, ведь власти накануне их приостановили.
— Застройщик, нарушив свои обязательства, снова вышел на работы в Депутатском переулке, — сказал мэр Владимир Волков. — Мы вновь остановили работы и пресекли данную самодеятельность. Чтобы подобное не повторилось, на площадке будет установлено видеонаблюдение и 24 часа в сутки строительная площадка будет под наблюдением.
Сегодня утром ярославцы обратили внимание, что на месте приостановленной стройки в Депутатском переулке стало шумно и к месту поехали грузовики.
Скандал разросся после того, как архитекторы и общественность заметили, что строительство четырёхэтажного здания кинотеатра в 20 метрах от храма в зоне ЮНЕСКО — незаконно. По решению губернатора, а затем и мэра, стройку должны были приостановить до выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство. Но работы никто не остановил.
— Мы люди подневольные — нам сказало руководство работать, мы работаем, — сказали журналисту 76.RU рабочие. — Сейчас мы экскаватором копаем яму под фундамент.
К месту стройки примчался активист сообщества «Дороги Ярославля», встал на пути грузовиков, перегородив им проезд, и вызвал наряд ГИБДД.
— Грузовики работают здесь без разрешения, где грузовому транспорту движение запрещено, — возмущался Ярослав Мазур. — Сейчас водители сидят и заполняют путёвки, которых не было. А пока они стоят, на глазах у иностранных туристов на тротуарную плитку в зоне ЮНЕСКО с машин текут солярка и масло.
Дальше всё и понеслось. Мы следили за происходящим в режиме онлайн, и на трансляцию обратил внимание представитель фирмы-заказчика.
— Строительство сейчас там не ведётся, — объяснил Евгений Урядов. — На площадке рабочие наводят порядок — убирают мусор, оставшийся от фундамента демонтированных гаражей, которые раньше стояли на этом месте.
Кинотеатр активно начали строить с мая 2019 года. В апреле его обсуждали на совете по вопросам градостроительной деятельности в мэрии, где утвердили проект застройки. Мэрия выдала разрешение на строительство, назвав это реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли).
Ярославские специалисты в области градостроительства подняли волнения, заявив, что это решение городских властей (назвать реконструкцией фактически новое строительство) — уловка. Когда скандал начал разрастаться, строящийся в самом центре Ярославля кинотеатр заметил и губернатор, велев разобраться в происходящем. Тем не менее мэрия Ярославля до конца утверждала, что всё согласовано.