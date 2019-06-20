Стройку четырёхэтажного кинотеатра на улице Депутатской могут остановить по решению губернатора

Строительство четырёхэтажного кинотеатра на Депутатском переулке в Ярославле могут отменить. Его активно начали строить с мая 2019 года, до этого в течение пяти лет власти запрещали это делать . Начавшееся строительство возмутило градозащитников и привлекло внимание СМИ, а теперь и губернатора региона, который решил проверить, законно ли собственник получил разрешение на большую стройку в зоне ЮНЕСКО.

Ранее проектная документация по кинотеатру была согласована в установленном порядке. Однако с 2015 года действуют изменения в строительных регламентах в отношении объектов культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, таких как «Исторический центр города Ярославля».

Миронов напомнил, что для такой стройки должно иметься согласование с ЮНЕСКО и Министерством культуры России. В мэрии Ярославля утверждают, что всё согласовано. Однако ярославская градозащитница Ольга Мазанова, член Союза архитекторов, предлагает обратить внимание на ещё одно возможное нарушение.

— Много лет назад этот проект был хитро завуалирован как реконструкция здания под кинотеатр. На самом деле за храмом стоял гараж, его снесли и начали новое строительство, — рассказала член Союза архитекторов Ольга Мазанова.



Действительно, если заглянуть за забор стройки, можно увидеть пустую площадку, на которой начинается новое строительство.