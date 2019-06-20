Стройку четырёхэтажного кинотеатра на улице Депутатской могут остановить по решению губернатора

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Глава региона отреагировал на назревающий скандал в зоне ЮНЕСКО
Старое двухэтажное здание снесли вместо того, чтобы реконструировать
Фото: Александра Тихомирова / мэрия Ярославля
Строительство четырёхэтажного кинотеатра на Депутатском переулке в Ярославле могут отменить. Его активно начали строить с мая 2019 года, до этого в течение пяти лет власти запрещали это делать. Начавшееся строительство возмутило градозащитников и привлекло внимание СМИ, а теперь и губернатора региона, который решил проверить, законно ли собственник получил разрешение на большую стройку в зоне ЮНЕСКО.
— Дал поручение структурным подразделениям правительства региона и мэрии города Ярославля дополнительно и тщательно проработать вопрос возможного строительства нового кинотеатра на улице Кирова, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. —
Ранее проектная документация по кинотеатру была согласована в установленном порядке. Однако с 2015 года действуют изменения в строительных регламентах в отношении объектов культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, таких как «Исторический центр города Ярославля».
Миронов напомнил, что для такой стройки должно иметься согласование с ЮНЕСКО и Министерством культуры России. В мэрии Ярославля утверждают, что всё согласовано. Однако ярославская градозащитница Ольга Мазанова, член Союза архитекторов, предлагает обратить внимание на ещё одно возможное нарушение.
— Много лет назад этот проект был хитро завуалирован как реконструкция здания под кинотеатр. На самом деле за храмом стоял гараж, его снесли и начали новое строительство, — рассказала член Союза архитекторов Ольга Мазанова.
Действительно, если заглянуть за забор стройки, можно увидеть пустую площадку, на которой начинается новое строительство.
Поделиться
Где там кинотеатр? Все как воды в рот набрали про проект -40 (!) залов якобы на 5 человек каждый...вот прямо новое слово в кинотеатрах...только мне это замаскированный офис напоминает?