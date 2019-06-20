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Город

Стройку четырёхэтажного кинотеатра на улице Депутатской могут остановить по решению губернатора

Глава региона отреагировал на назревающий скандал в зоне ЮНЕСКО

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Старое двухэтажное здание снесли вместо того, чтобы реконструировать

Фото: Александра Тихомирова / мэрия Ярославля

Строительство четырёхэтажного кинотеатра на Депутатском переулке в Ярославле могут отменить. Его активно начали строить с мая 2019 года, до этого в течение пяти лет власти запрещали это делать. Начавшееся строительство возмутило градозащитников и привлекло внимание СМИ, а теперь и губернатора региона, который решил проверить, законно ли собственник получил разрешение на большую стройку в зоне ЮНЕСКО. 

— Дал поручение структурным подразделениям правительства региона и мэрии города Ярославля дополнительно и тщательно проработать вопрос возможного строительства нового кинотеатра на улице Кирова, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. —

Ранее проектная документация по кинотеатру была согласована в установленном порядке. Однако с 2015 года действуют изменения в строительных регламентах в отношении объектов культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, таких как «Исторический центр города Ярославля». 

Миронов напомнил, что для такой стройки должно иметься согласование с ЮНЕСКО и Министерством культуры России. В мэрии Ярославля утверждают, что всё согласовано. Однако ярославская градозащитница Ольга Мазанова, член Союза архитекторов, предлагает обратить внимание на ещё одно возможное нарушение. 

— Много лет назад этот проект был хитро завуалирован как реконструкция здания под кинотеатр. На самом деле за храмом стоял гараж, его снесли и начали новое строительство, — рассказала член Союза архитекторов Ольга Мазанова. 

Действительно, если заглянуть за забор стройки, можно увидеть пустую площадку, на которой начинается новое строительство. 

Здесь хотят возвести четырёхэтажный кинотеатр  

Фото 1: Анастасия Тихомирова
Фото 2: Анастасия Тихомирова 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

стройкаЮНЕСКОкинотеатр

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КОММЕНТАРИИ (1)

Иван
20 июн 2019 в 12:16

Где там кинотеатр? Все как воды в рот набрали про проект -40 (!) залов якобы на 5 человек каждый...вот прямо новое слово в кинотеатрах...только мне это замаскированный офис напоминает?