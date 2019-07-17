«Рекомендую застройщикам не двигаться»: мэр побывал на скандальной стройке в центре Ярославля

Активист собрался уходить, но на прощание человек со стройки, отказавшийся представляться (по мнению Мазура, это представитель автопарка) сказал общественнику напутствие:



— Вот вы ходите тут, мешает нам. Но вы ерундой занимаетесь и выглядите блекло. Думаете, вы вот так можете что-то изменить? Поверьте мне, нет.

