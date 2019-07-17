«Рекомендую застройщикам не двигаться»: мэр побывал на скандальной стройке в центре Ярославля

Мэр Ярославля прокомментировал происходящее на стройплощадке в Депутатском переулке.
- Мы будем контролировать процесс, чтобы никакого строительства здесь не было, - сказал Владимир Волков. - Мало того — этот вопрос поднимался на встрече с губернатором. Дмитрий Юрьевич дал поручение, чтобы я лично держал на контроле и никаких самовольных строений здесь не появлялось. Поэтому настойчиво рекомендую застройщикам не двигаться по пути незаконного строительства, — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.
Градоначальник добавил, что на объекте будут установлены камеры видеонаблюдения. Также планируется провести собрание с городскими службами и представителями общественности, которые выражают обеспокоенность строительством на данной территории.
К стройке приехали чиновники и депутаты. Мэр Ярославля Владимир Волков лично посетил площадку вместе со съёмочной группой телевидения.
— Мэр пробыл здесь недолго, уже уехал, — сообщает с места депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. — Работы были приостановлены — строительная техника больше не работает.
В редакцию 76.RU обратился представитель заказчика работ Евгений Урядов, чтобы разъяснить, что сейчас происходит на строительной площадке.
— Строительство сейчас там не ведётся, — объяснил он. — На площадке рабочие наводят порядок — убирают мусор, оставшийся от фундамента демонтированных гаражей, которые раньше стояли на этом месте.
Пока всё подзатихло, но рабочие продолжают работать. Мы запросили у мэрии Ярославля комментарий по ситуации. Ждём ответ. Как получим — сразу опубликуем.
Активист собрался уходить, но на прощание человек со стройки, отказавшийся представляться (по мнению Мазура, это представитель автопарка) сказал общественнику напутствие:
— Вот вы ходите тут, мешает нам. Но вы ерундой занимаетесь и выглядите блекло. Думаете, вы вот так можете что-то изменить? Поверьте мне, нет.
Подрядчик предъявил инспекторам все документы на строительство и пообещал, что грузовики перестанут стоять на пешеходной зоне, а будут только проезжать на стройку и обратно, ведь другого пути к месту работ нет. Сотрудников ГИБДД это устроило, и они уехали.
Рабочие предъявили разрешение о строительстве. Похоже, по закону, у них есть все основания продолжать работу.
Рабочие поняли, что происходит что-то неладное — экскаватор прекратил работу.
Приехал ещё один грузовик, как раз в тот момент, когда прибыл наряд ГИБДД. Иностранные туристы смотрят за происходящим с изумлением.
Накапавшую солярку рабочие присыпали песочком.
Со стройки к активисту идут люди. Одни вежливо пытаются уговорить его отойти и пропустить грузовики, другие ругаются и требуют, чтобы он убрался из-под колёс.
— Я гуляю по пешеходной зоне, где я хочу, это вы здесь не должны ездить, — упёрся Мазур. — Ждём наряд ГИБДД.
— Губернатор и мэр постановили приостановить стройку! — говорит Мазур.
— Вы-то откуда знаете?
— Так из СМИ.
— А, из интернетов этих что ли? — для строителя слова властей в интернете — пшик.
Активист Ярослав Мазур перекрыл выезд машинам, которые хотели слинять.