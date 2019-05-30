«Уничтожение исторической среды»: как будет выглядеть кинотеатр в Депутатском переулке

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Показали проект застройки зоны ЮНЕСКО в Ярославле
Старое двухэтажное здание снесли вместо того, чтобы реконструировать
Сегодня мэрия Ярославля подтвердила, что городские власти разрешили строить четырёхэтажное здание кинотеатра в Депутатском переулке. И показала его проект.
Это четырёхэтажное здание, которое по проекту считается реконструкцией двухэтажного строения на улице Кирова, 5б (само строение уже давно снесли). Застройщик — проектный институт «Спецстройпроект».
— Департаментом архитектуры мэрии Ярославля выдано разрешение от 30.04.2015 на реконструкцию нежилого здания на улице Кирова 5б под размещение кинотеатра с инженерными коммуникациями. Проведены необходимые археологические работы. В заключении государственной экспертизы содержится вывод о соответствии проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, — уточнил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Антон Резанов.
Уже около двух недель на площадке трудятся рабочие, а на Депутатский переулок по ночам приезжают грузовые машины.
— Стройка проходит днем, а ночью доставляют на объект технику по согласованному с ГИБДД графику, — заявили в пресс-службе мэрии.
Напомним, пять лет назад строительство этого скандального проекта отменили, отозвав разрешение.
— Уничтожение исторической среды Ярославля продолжается, к сожалению! — сокрушается член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Строительство кинотеатра ведётся в нарушение конвенции ЮНЕСКО. Кинотеатр запроектирован с нарушением режима регенерации.
Однако городские власти утверждают, что все согласования с ЮНЕСКО провели.
— Информация о выданном разрешении на строительство (реконструкцию) кинотеатра с приложением архитектурных решений была направлена письмом департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области для подготовки отчёта о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». Указанный отчёт был представлен Министерством культуры РФ в Центр всемирного наследия и рассмотрен Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Как 4- этажное здание может быть реконструкицей 2- этажного? Ну я понимаю -мэр - птушник считать не умеет, но главный архитектор то?Или ему диплом подарили?
Ты суслика (объект реконструкции, двухэтажное здание ) видишь? Нет.И я Нет.А он есть.