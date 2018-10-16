Президент наградил ярославского губернатора

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил ярославского губернатора. Дмитрий Миронов получил Орден почёта, указ об этом появился на официальном портале правовой информации.

— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом почёта Миронова Дмитрия Юрьевича — губернатора Ярославской области, — опубликовано в указе президента.

Орден почёта представляет собой восьмиконечный серебряный крест с эмалью. Первыми награждёнными этим орденом стали спортсмены после Олимпиады в 1994 году, тогда этот орден и был учреждён. Его вручают за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

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