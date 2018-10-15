Владимир Путин и Дмитрий Миронов знакомы уже много лет

Президент России Владимир Путин прислал губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову на 50-летие поздравительную телеграмму.



— Жители Ярославской области, коллеги, все, кому довелось с вами работать, ценят ваш профессионализм, талант организатора, умение брать на себя ответственность, добиваться поставленных целей. Уверен, что и впредь вы будете успешно решать серьезные, многоплановые задачи, стоящие перед руководством региона, заботиться о повышении качества жизни людей. Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго, — говорится в телеграмме.



Своё 50-летие Дмитрий Миронов отметил 13 октября. А 7 октября президент России отмечал своё 66-летие. Ему ярославцы тоже приготовили к празднику оригинальный подарок.

