Иномарка врезалась в здание Музея городского быта

В социальных сетях появилось видео с регистратора автомобиля, мимо которого в Угличе на бешеной скорости промчался чёрный «Мерседес» и врезался в веранду музея, где в этот момент находилась группа туристов.



— Он пролетел перекрёстки с улицами Октябрьской и Ярославской, вылетел на Успенскую площадь с Ростовской улицы, сбил бетонные тумбы-ограждения, задел стойки сцены и врезался в здание Музея городского быта, разворотив террасу и первый зал с экспозицией, — рассказал главный редактор «Угличской газеты» Алексей Суслов.



Каким-то чудом «Мерседес» не врезался в другие машины, которые здесь проезжали в это время

После столкновения иномарка взорвалась, и салон вспыхнул. Проезжающие мимо водители и случайные прохожие бросились на помощь водителю и пассажирам легковушки. Кто знает, чем бы всё закончилось, если бы они не перевернули машину и не вытащили из неё людей.



ДТП произошло в субботу днём в городе Углич Ярославской области. Там «Мерседес» на огромной скорости врезался в здание Музея городского быта. По предварительным данным, у водителя случился приступ, и он вжал педаль газа. Неуправляемый автомобиль летел на полной скорости. В машине на заднем сиденье находились жена и двенадцатилетняя дочь шофера.



Водителя и пассажиров легковушки увезли в больницу

Известно, что в момент ДТП в музее находились туристы — 34 человека. К счастью, никто из них не пострадал. А вот многие экспонаты экспозиции музея разбились вдребезги. На месте страшного ДТП побывал глава района Анатолий Курицын. Он пообещал, что повреждения здания музея восстановят за десять дней.



— Самое главное, что все живы, — отметил глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын. — Здание для нас очень дорого. Музей городского быта — один из интереснейших объектов в городе. Мы уже приняли все меры по охране и консервации здания на ближайшие дни. В понедельник начнутся восстановительные работы. Ничто не смогло бы остановить эту машину. Это ужасная трагедия для семьи водителя. Надеемся, что с ним все будет хорошо.



Многие экспонаты музея разбились вдребезги

Водитель «Мерседеса», его жена и 12-летняя дочь были госпитализированы. Сейчас они находятся под присмотром врачей. По счастливой случайности никто из посетителей музея в ДТП не пострадал.

