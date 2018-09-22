Машина врезалась в музей, где на экскурсии была группа туристов



В Угличе Ярославской области на место страшного ДТП, где «Мерседес» с пассажирами на огромной скорости врезался в музей с туристами, съездил глава района Анатолий Курицын. Он пообещал, что повреждения здания музея восстановят за десять дней.



Водителя и пассажиров легковушки врачи скорой увезли в больницу



— Самое главное, что все живы, — отметил глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын. — Здание для нас очень дорого. Музей городского быта — один из интереснейших объектов в городе. Мы уже приняли все меры по охране и консервации здания на ближайшие дни. В понедельник начнутся восстановительные работы. Ничто не смогло бы остановить эту машину. Это ужасная трагедия для семьи водителя. Надеемся, что с ним все будет хорошо.



Иномарка после удара о стену музея загорелась



Авария произошла сегодня около трёх часов дня. «Мерседес» с московскими туристами врезался в террасу Музея и повредил первый зал с экспозициями. За рулём иномарки находился 47-летний москвич. Вместе с семьёй — женой и 12-летней дочерью — он приехал в Углич провести выходные.



В музее вдребезги разбиты многие экспонаты



По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо — он потерял контроль над управлением машины и вместо педали тормоза нажал на газ. Иномарка на полной скорости выехала на площадь, сбила ограждения и врезалась в деревянное здание. Мы уже рассказывали подробности этой страшной аварии.

