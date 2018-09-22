Машина врезалась в музей, где на экскурсии была группа туристов

Сегодня днём в Ярославской области произошло страшное ДТП, в котором пострадали люди. В городе Угличе на Успенской площади «Мерседес» на огромной скорости сбил бетонные тумбы-ограждения, задел стойки сцены и врезался в здание Музея городского быта, разворотив террасу и первый зал с экспозицией.



Водителя и пассажиров легковушки врачи скорой увезли в больницу

— По предварительным данным, у водителя случился приступ, и он вжал педаль газа, — сообщают с места ЧП журналисты «Угличской газеты». — Неуправляемый автомобиль летел на полной скорости. В машине на заднем сиденье находились жена и двенадцатилетняя дочь шофера. Они никак не могли повлиять на ситуацию. К счастью, на пути мчавшегося «Мерседеса» не оказалось машин, а на площади в тот момент не было групп туристов, а то бы жертв не избежать. Как-только машина врезалась в здание музея, она загорелась, но её успели потушить прибывшие на место происшествия машины МЧС.



Иномарка после удара о стену музея загорелась

Известно, что в момент ДТП в музее находились туристы — 34 человека. К счастью, никто из них не пострадал. А вот многие экспонаты экспозиции музея разбились вдребезги.



В музее вдребезги разбиты многие экспонаты

— Сейчас идёт работа экспертов по выяснению дальнейших подробностей, — уточнил главный редактор «Угличской газеты» Алексей Суслов. — В здании музея проверяется проводка для предотвращения возможных возгораний, устанавливается нанесённый ущерб и предпринимаются меры для охраны музея.



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