Для водителей и кондукторов разработали специальную форму

В Ярославле городские власти сообщили, что переодели водителей и кондукторов автобусов, троллейбусов, трамваев и даже маршруток. Для них разработали специальную форму. Правда, досталась она пока не всем.



— Но уже более 80% водителей перешли на новую форменную одежду, — заверили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Сейчас водители и кондукторы носят летнюю форму, а к середине октября перейдут на одежду зимнего образца.



Новшества коснулись не только муниципальных транспортников, но и частников

Форму для ярославских транспортников придумывали специально — выбирали из нескольких вариантов и дорабатывали. Переодеться они решили не сами — так велел сделать мэр города Владимир Слепцов.



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