Новую форму оценили работники транспортного предприятия

Сегодня в Ярославле работникам «ЯрГорЭлектроТранса» презентовали новую форму, в которую в ближайшее время переоденут всех водителей трамваев и троллейбусов.



Ввести форму для водителей и кондукторов придумал мэр города

— Рассмотрели несколько вариантов готовых комплектов и выбрали один, — рассказали в «ЯрГорЭлектроТрансе». — Теперь его немного доработают с учётом наших пожеланий. А потом планируем переодеть всех водителей и кондукторов трамваев и троллейбусов, а также инженерно-технических работников.



Форму ещё немного доработают

Также транспортники рассказали, что не сами придумали одеть своих сотрудников в новую форму — так сделать велел мэр Ярославля Владимир Слепцов.



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