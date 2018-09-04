В Ярославль приехали старые «собянинские» трамваи: фото снаружи и изнутри
Сегодня в Ярославль привезли первые два так называемых собянинских трамвая. Это вагоны модели 71–619КТ.
— Трамваи будут привозить ещё в течение месяца, — рассказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Всего в парк «Яргорэлектротранса» передадут 20 вагонов.
Сейчас вагоны разгрузят в депо, а потом их будут страховать по ОСАГО и отправят на технический осмотр. Потом их оформят по документам и пустят на обкатку. Лишь после всего этого московские трамваи выкатятся в рейсы по ярославским рельсам.
На какие маршруты пустят б\у трамваи, в «Яргорэлектротрансе» ещё не определились. Ждали их ещё весной, но вагоны провезли мимо Ярославля — в Волгоград. Посчитали, что им нужнее. Правда, не все обрадовались такому подарку — общественники выступили против старого транспорта.