Трамваи из Москвы в Ярославль возят по две штуки

Сегодня в Ярославль привезли первые два так называемых собянинских трамвая. Это вагоны модели 71–619КТ.



Вагоны уже несколько лет возили людей по московским рельсам

— Трамваи будут привозить ещё в течение месяца, — рассказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Всего в парк «Яргорэлектротранса» передадут 20 вагонов.



В мэрии говорят, что эти трамваи лучше, чем некоторые из местного парка

Сейчас вагоны разгрузят в депо, а потом их будут страховать по ОСАГО и отправят на технический осмотр. Потом их оформят по документам и пустят на обкатку. Лишь после всего этого московские трамваи выкатятся в рейсы по ярославским рельсам.



Перед тем, как вагоны выпустят в рейс, ещё пройдёт время

На какие маршруты пустят б\у трамваи, в «Яргорэлектротрансе» ещё не определились. Ждали их ещё весной, но вагоны провезли мимо Ярославля — в Волгоград. Посчитали, что им нужнее. Правда, не все обрадовались такому подарку — общественники выступили против старого транспорта.

