Полиция записала всё происходящее. И теперь будет искать, кого наказать

В день выборов, 9 сентября, в центр Ярославля сотни сторонников политика Алексея Навального вышли с несогласованной акцией протеста против пенсионной реформы. Организованной колонной с плакатами и лозунгами митингующие прошагали по улице Свободы, устроив митинг на площади Труда. За всем происходящим наблюдали больше десятка полицейских, а сотрудники центра по борьбе с экстремизмом записывали на видео все действия протестующих. Это значит, что полиция всё же устроит разбирательства.

Вчера никого не задержали, и митингующие от счастья рукоплескали полицейским за это. В 19 других городах России подобные акции закончились совсем не мирно: правоохранители повязали и кинули в автозаки почти 300 человек.



Оказалось, в УМВД России по Ярославской области свой подход: вместо того, чтобы заламывать руки митингующим во время акции, полицейские проведут проверки уже после случившего.

— Все правонарушения задокументированы. В рамках действующего законодательства полиция применит меры к организаторам, если будет найден состав преступления, — пояснил источник 76.ru.



То есть пока речь идёт о наказании для организаторов шествия. Будут ли привлекать участников за неоднозначные лозунги — пока неизвестно.

Руководитель штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили смотрит на возможное наказание с улыбкой.

— Не первый же раз. Потом звонят и просят прийти, составляют протокол, потом идём в суд, — рассказывает организатор шествия Елена Лекиашвили. — Последние три акции заканчивались штрафами. У нас самый гуманный суд в мире, дают по минимуму — по 10 тысяч рублей за акцию. Все три штрафа получал у нас Александр Смирнов (заместитель начальника штаба. — Прим.ред).

Мнение бывалого

Не реже сторонников Навального проблемы с полицией за организацию несогласованных митингов получают сторонники партии КПРФ. Лидер которой, Александр Воробьёв, в этом году уже получил три штрафа по 10 тысяч рублей, то есть в отношении него возбудили три административных дела.

— С четвёртого будет уголовное разбирательство. Я уже «выбрал» свою норму несанкционированных митингов, — говорит Александр Воробьёв. — Сегодня акции протестов действительно проходят без эксцессов. Но в день выборов одному из наших кандидатов скрутили руки на избирательном участке, заподозрив в агитации. Подобные действия полиции я считаю недопустимыми.