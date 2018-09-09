Несогласованный митинг Навального в Ярославле: полиция оцепила парк Мира. Онлайн-репортаж

Собраться митингующим в парке не получится

Сегодня в Ярославле сторонники политика Алексея Навального планируют провести несогласованную акцию протеста против повышения пенсионного возраста в стране.

Старт митинга-шествия запланировали в парке Мира на пересечении проспекта Ленина улицы Городской вал. Однако задолго до обозначенного организаторами времени начала акции парк оцепили полицейские и перекрыли рабочие, устроив здесь санитарный день.

На место отправились корреспонденты 76.ru, чтобы следить за развитием событий.

14:09

Детали акции.

Жёлтая уточка давно стала символом сторонников Навального

Почувствуй себя Алексеем Навальным

14:08

В парк подошёл заместитель координатора движения Навального в Ярославле Александр Смирнов. Час назад его задержала полиция, но отпустила. Говорит, протестное шествие начнётся через 15-20 минут. То есть с задержкой на полчаса.

14:05

Тем временем рабочие, которые по счастливому стечению обстоятельств решили в этот день прибраться в парке Мира, уже почти отполировали место у фонтана до блеска.

Рабочие уже два часа без устали чистят чистый парк

14:03

А народ всё прибывает. Акция всё ещё не стартовала, и пришедшим на неё становится скучно.

Кто-то веселится на детской площадке

14:01

Молодёжь, пенсионеры, флаги. Народ уже жаждет действий. Полиция тоже напряглась, всё суровее смотрят на толпу.

Митинг против повышения пенсионного возраста от сторонников Навального не согласован, а значит, его участники могут нарваться на проблемы с законом.

Людей не останавливает то, что митинг не был разрешен

Люди хотят высказать своё мнение о реформе

13:58

В парке очень-очень активно ведут уборку. С пылесосом к митингующим подошел рабочий и начал выдувать воздух, разгоняя пыль. Запылил половину парка и митингующих. Делал это очень старательно и не понимал, почему все вокруг хохочут.

Народ бросился снимать рабочего на видео и аплодировать. Однако рабочий продолжал усердствовать и остановился только после того, как к нему подошёл заммэра Алексей Аксютенко.



Мужчина очень старательно работал пылесосом

Участники несанкционированной акции рассмеялись над его работой

13:56

Людей уже довольно много. Из разговоров:

— А я вчера пыталась адвоката знакомого сагитировать, он отказался. Сказал: «Я лучше посижу дома, и если тебя загребут — звони».

Гул толпы уже перекрывает шум газонокосилки

13:53

Собравшиеся неожиданно начали аплодировать рабочим в парке и скандировать: «Молодцы!» Народу становится скучно.

13:49

Организаторы несанкционированной акции протеста учат неопытных, как писать объяснительную полицейским.

— Если заставят писать объяснительную, то пишешь, что отказываешься, ссылаясь на 514 статью Конституции. Не держитесь рядом с нами, просто гуляйте, — слышны инструкции.

На акцию протеста пришли уже около ста человек

13:44

Также мы ведём прямой эфир с места событий «ВКонтакте».

13:41

Протестующие уже собираются с плакатами. Планируют выдвинуться в 14 часов от парка Мира до площади Труда. Администрация Кировского и Ленинского района ответа на запрос о проведении митинга организаторам так и не дала.

— Настроение у всех хорошее. Людей всё больше. Кто-то пришёл с плакатами, кто-то — с флагами, — передаёт с места корреспондент 76.ru Анастасия Тихомирова.

Плакаты разворачивают только для того, чтобы сделать фото

13:35

Парк Мира сегодня вообще перекрыли. Городские службы развернули тут бурную деятельность: пылесосят тротуары, шумно стригут газоны.

Ко времени начала несанкционированного митинга перекрыли парк

13:31

Скопления людей вокруг не видно. Но есть несколько молодых людей, кто с ожиданием в глазах смотрят, что происходит вокруг. С собой у них российские флаги.

В парке Мира сейчас полиции больше, чем обычных людей

13:29

Стало известно, что ещё до начала несогласованной протестной акции полиция задержала заместителя координатора движения Навального в Ярославле Александра Смирнова. Но быстро отпустила.

— Сейчас задерживают меня, а Александр отправился на площадь Мира, — рассказала 76.ru координатор движения Навального в Ярославле Елена Лекиашвили.