Собраться митингующим в парке не получится 
Собраться митингующим в парке не получится 

Сегодня в Ярославле сторонники политика Алексея Навального планируют провести несогласованную акцию протеста против повышения пенсионного возраста в стране. 

Старт митинга-шествия запланировали в парке Мира на пересечении проспекта Ленина улицы Городской вал. Однако задолго до обозначенного организаторами времени начала акции парк оцепили полицейские и перекрыли рабочие, устроив здесь санитарный день.

На место отправились корреспонденты 76.ru, чтобы следить за развитием событий. 

Детали акции. 

Жёлтая уточка давно стала символом сторонников Навального
Жёлтая уточка давно стала символом сторонников Навального
Почувствуй  себя Алексеем Навальным 
Почувствуй  себя Алексеем Навальным 

В парк подошёл заместитель координатора движения Навального в Ярославле Александр Смирнов. Час назад его задержала полиция, но отпустила. Говорит, протестное шествие начнётся через 15-20 минут. То есть с задержкой на полчаса. 

Тем временем рабочие, которые по счастливому стечению обстоятельств решили в этот день прибраться в парке Мира, уже почти отполировали место у фонтана до блеска. 

Рабочие уже два часа без устали чистят чистый парк
Рабочие уже два часа без устали чистят чистый парк

А народ всё прибывает. Акция всё ещё не стартовала, и пришедшим на неё становится скучно. 

Несогласованный митинг Навального в Ярославле: полиция оцепила парк Мира. Онлайн-репортаж
Кто-то веселится на детской площадке 
Кто-то веселится на детской площадке 
Несогласованный митинг Навального в Ярославле: полиция оцепила парк Мира. Онлайн-репортаж

Молодёжь, пенсионеры, флаги. Народ уже жаждет действий. Полиция тоже напряглась, всё суровее смотрят на толпу. 

Митинг против повышения пенсионного возраста от сторонников Навального не согласован, а значит, его участники могут нарваться на проблемы с законом. 

Людей не останавливает то, что митинг не был разрешен
Людей не останавливает то, что митинг не был разрешен
Люди хотят высказать своё мнение о реформе 
Люди хотят высказать своё мнение о реформе 

В парке очень-очень активно ведут уборку. С пылесосом к митингующим подошел рабочий и начал выдувать воздух, разгоняя пыль. Запылил половину парка и митингующих. Делал это очень старательно и не понимал, почему все вокруг хохочут. 

Народ бросился снимать рабочего на видео и аплодировать. Однако рабочий продолжал усердствовать и остановился только после того, как к нему подошёл заммэра Алексей Аксютенко.

Мужчина очень старательно работал пылесосом 
Мужчина очень старательно работал пылесосом 
Участники несанкционированной акции рассмеялись над его работой 
Участники несанкционированной акции рассмеялись над его работой 

Людей уже довольно много. Из разговоров: 

— А я вчера пыталась адвоката знакомого сагитировать, он отказался. Сказал: «Я лучше посижу дома, и если тебя загребут — звони».

Гул толпы уже перекрывает шум газонокосилки 
Гул толпы уже перекрывает шум газонокосилки 

Собравшиеся неожиданно начали аплодировать рабочим в парке и скандировать: «Молодцы!» Народу становится скучно. 

Организаторы несанкционированной акции протеста учат неопытных, как писать объяснительную полицейским. 

— Если заставят писать объяснительную, то пишешь, что отказываешься, ссылаясь на 514 статью Конституции. Не держитесь рядом с нами, просто гуляйте, — слышны инструкции. 

На акцию протеста пришли уже около ста человек 
На акцию протеста пришли уже около ста человек 

Также мы ведём прямой эфир с места событий «ВКонтакте».

Протестующие уже собираются с плакатами. Планируют выдвинуться в 14 часов от парка Мира до площади Труда. Администрация Кировского и Ленинского района ответа на запрос о проведении митинга организаторам так и не дала. 

— Настроение у всех хорошее. Людей всё больше. Кто-то пришёл с плакатами, кто-то — с флагами, — передаёт с места корреспондент 76.ru Анастасия Тихомирова. 

Плакаты разворачивают только для того, чтобы сделать фото 
Плакаты разворачивают только для того, чтобы сделать фото 

Парк Мира сегодня вообще перекрыли. Городские службы развернули тут бурную деятельность: пылесосят тротуары, шумно стригут газоны. 

Ко времени начала несанкционированного митинга перекрыли парк 
Ко времени начала несанкционированного митинга перекрыли парк 
Несогласованный митинг Навального в Ярославле: полиция оцепила парк Мира. Онлайн-репортаж

Скопления людей вокруг не видно. Но есть несколько молодых людей, кто с ожиданием в глазах смотрят, что происходит вокруг. С собой у них российские флаги.

В парке Мира сейчас полиции больше, чем обычных людей
В парке Мира сейчас полиции больше, чем обычных людей

Стало известно, что ещё до начала несогласованной протестной акции полиция задержала заместителя координатора движения Навального в Ярославле Александра Смирнова. Но быстро отпустила. 

— Сейчас задерживают меня, а Александр отправился на площадь Мира, — рассказала 76.ru координатор движения Навального в Ярославле Елена Лекиашвили. 