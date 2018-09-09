Акция протеста сторонников Навального оказался яркой и массовой в Ярославле
Акция протеста сторонников Навального оказался яркой и массовой в Ярославле

Сегодня по Ярославлю прошагали протестующие сторонники политика Алексея Навального, которых поддержали другие несогласные с новой пенсионной реформой в России. Важно: митинг не был согласован с городскими властями. Администрация Кировского и Ленинского районов просто оставила запрос организаторов без ответов. 

Зато откликнулась полиция, к месту встречи протестующих подтянулась толпа правоохранителей с оружием и собаками. Привезли несколько автозаков. Спойлер: никого в итоге не задержали. В отличие от 19 других городов России, где повязали и кинули в автозаки почти 300 человек. Среди задержанных оказался даже наш коллега из Екатеринбурга

Несколько сотен человек с плакатами организованной колонной шли по центру Ярославля, скандируя разные высказывания. Некоторые из них могут быть признаны экстремистскими. Полицейские в это время шли прямо среди толпы, но никого не трогали. Основной митинг развернулся на площади Труда. 76.ru вёл полную трансляцию всех событий

Наш фотограф Александра Савельева собрала самые яркие кадры с акции протеста против повышения пенсионного возраста в России.

Навальный был с ярославцами. Пусть и в таком виде
Навальный был с ярославцами. Пусть и в таком виде
Собираться протестующие начали почти за час до акции. И заметно скучали
Собираться протестующие начали почти за час до акции. И заметно скучали
Куда же без главной детали сторонников Навального — маленькой жёлтой уточки
Куда же без главной детали сторонников Навального — маленькой жёлтой уточки
Когда толпа шла мимо стройки, рабочие бросили свои дела, чтобы посмотреть
Когда толпа шла мимо стройки, рабочие бросили свои дела, чтобы посмотреть
Было много плакатов и флагов
Было много плакатов и флагов
Всего участниками несогласованной акции стали несколько сотен человек
Всего участниками несогласованной акции стали несколько сотен человек
Впереди шла молодёжь
Впереди шла молодёжь
Во время шествия из дома на улице Свободы на митингующих кинули баклажку с водой
Во время шествия из дома на улице Свободы на митингующих кинули баклажку с водой
Полиция и зеваки снимали происходящее
Полиция и зеваки снимали происходящее
Организаторы акции из штаба Навального в Ярославле
Организаторы акции из штаба Навального в Ярославле
Завершилось шествие митингом и песней собственного сочинения от ярославского музыканта
Завершилось шествие митингом и песней собственного сочинения от ярославского музыканта
На площади Труда решились высказаться немногие
На площади Труда решились высказаться немногие
«Роди мне тысячу детей» выкрикивал ироничные слова музыкант
«Роди мне тысячу детей» выкрикивал ироничные слова музыкант

Когда митинг завершался, толпа благодарила и рукоплескала полицейским за то, что никого не повязали. Как всё было смотрите также в нашем коротком ролике: 