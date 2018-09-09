Акция протеста сторонников Навального оказался яркой и массовой в Ярославле

Сегодня по Ярославлю прошагали протестующие сторонники политика Алексея Навального, которых поддержали другие несогласные с новой пенсионной реформой в России. Важно: митинг не был согласован с городскими властями. Администрация Кировского и Ленинского районов просто оставила запрос организаторов без ответов.

Зато откликнулась полиция, к месту встречи протестующих подтянулась толпа правоохранителей с оружием и собаками. Привезли несколько автозаков. Спойлер: никого в итоге не задержали. В отличие от 19 других городов России, где повязали и кинули в автозаки почти 300 человек. Среди задержанных оказался даже наш коллега из Екатеринбурга.

Несколько сотен человек с плакатами организованной колонной шли по центру Ярославля, скандируя разные высказывания. Некоторые из них могут быть признаны экстремистскими. Полицейские в это время шли прямо среди толпы, но никого не трогали. Основной митинг развернулся на площади Труда. 76.ru вёл полную трансляцию всех событий.

Наш фотограф Александра Савельева собрала самые яркие кадры с акции протеста против повышения пенсионного возраста в России.

Навальный был с ярославцами. Пусть и в таком виде

Собираться протестующие начали почти за час до акции. И заметно скучали

Куда же без главной детали сторонников Навального — маленькой жёлтой уточки

Когда толпа шла мимо стройки, рабочие бросили свои дела, чтобы посмотреть

Было много плакатов и флагов

Всего участниками несогласованной акции стали несколько сотен человек

Впереди шла молодёжь

Во время шествия из дома на улице Свободы на митингующих кинули баклажку с водой

Полиция и зеваки снимали происходящее

Организаторы акции из штаба Навального в Ярославле

Завершилось шествие митингом и песней собственного сочинения от ярославского музыканта

На площади Труда решились высказаться немногие

«Роди мне тысячу детей» выкрикивал ироничные слова музыкант

Когда митинг завершался, толпа благодарила и рукоплескала полицейским за то, что никого не повязали. Как всё было смотрите также в нашем коротком ролике: