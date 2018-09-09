Спасибо, что не арестовали! В Ярославле прошёл несогласованный митинг Навального: как это было
Сегодня по Ярославлю прошагали протестующие сторонники политика Алексея Навального, которых поддержали другие несогласные с новой пенсионной реформой в России. Важно: митинг не был согласован с городскими властями. Администрация Кировского и Ленинского районов просто оставила запрос организаторов без ответов.
Зато откликнулась полиция, к месту встречи протестующих подтянулась толпа правоохранителей с оружием и собаками. Привезли несколько автозаков. Спойлер: никого в итоге не задержали. В отличие от 19 других городов России, где повязали и кинули в автозаки почти 300 человек. Среди задержанных оказался даже наш коллега из Екатеринбурга.
Несколько сотен человек с плакатами организованной колонной шли по центру Ярославля, скандируя разные высказывания. Некоторые из них могут быть признаны экстремистскими. Полицейские в это время шли прямо среди толпы, но никого не трогали. Основной митинг развернулся на площади Труда. 76.ru вёл полную трансляцию всех событий.
Наш фотограф Александра Савельева собрала самые яркие кадры с акции протеста против повышения пенсионного возраста в России.
Когда митинг завершался, толпа благодарила и рукоплескала полицейским за то, что никого не повязали. Как всё было смотрите также в нашем коротком ролике: