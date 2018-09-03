Ольга больше не увидит своих маленьких пациентов

— Она была таким светлым человеком, ну просто солнышко… Пришла домой, плачу, не могу остановиться…, — с трудом говорит Юлия Гаврилова, мама маленькой пациентки ярославской детской больницы.

Женщина оплакивает 52-летнюю Ольгу Шатрову — медсестру поликлиники. 31 августа Ольга погибла в ДТП. Женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу на Большой Фёдоровской, насмерть сбил грузовой фургон. Ольга скончалась на месте.

Добрую медсестру в поликлинике знали все, даже те дети, которые наблюдались у других врачей. Теперь маленькие пациенты остались без своего любимого доктора. Сейчас в поликлинике стоит портрет Ольги, а рядом — живые цветы.



— Редкой души человек, очень добрая, отзывчивая, специалист своего дела. Всегда приходила на помощь словом и делом, всех деток знала по именам, про всех всё помнила… Невосполнимая утрата, — говорит Юлия.



Ольга Шатрова работала в поликлинике долгие годы: всех детей любила, ко всем относилась с теплотой и нежностью.



— Слёз много… Не передать словами, какая это большая потеря для нас… Потрясающий человек — жизнерадостный, безумно отзывчивый, — рассказывает ярославна Анастасия, которая водила к Ольге двух своих детей.



Анастасия вспоминает: Ольга Юрьевна была в меру строга. Но через минуту могла так улыбнуться, что от её строгости не оставалось ни следа.

Ольга была улыбчивой и такой доброй

— Помню, как она радовалась, когда я «за вторым пошла». А когда узнала, что будет дочка, радовалась, как родная, — говорит Анастасия. — Я своим детям не скажу, что она погибла. Скажу, что уехала…



Мы звоним в поликлинику. В регистратуре нам отвечают: «Подождите минуточку». И тут же в другую трубку: «Ольга Юрьевна больше не работает… Она скончалась...».



Коллега Ольги медсестра Людмила Вадимовна не может сдержать слёз.



— У нас она работала больше 20 лет. Со всеми были прекрасные отношения. И с детками, и с мамами. На похоронах было очень много народу… — тихо говорит Людмила Вадимовна.



У Ольги тоже были свои дети: сын и дочь.

У Ольги остались двое детей

Похоронили женщину сегодня.

— Мы с ещё одной мамой принесли цветы…Отдали их родственникам... И ушли… Остаться не было никаких сил… — плачет Анастасия.



Напомним, ДТП произошло 31 августа на Большой Фёдоровской улице. Около восьми часов на пешеходном переходе грузовой фургон задавил женщину.



Как говорят в полиции, за рулём автомобиля находился 23-летний парень, на месте выяснили, что он был трезв. В отношении него возбудили уголовное дело.



— Если вина водителя будет доказана, то ему грозит реальный срок, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.



Страшный момент смерти детского доктора попал на камеры видеонаблюдения. Эти кадры оказались в нашем распоряжении.