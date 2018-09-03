Ольгу сбили на пешеходном переходе

Эти страшные кадры увидели все мамы, которые водили своих детей к Ольге Шатровой. Она работала медсестрой в детской поликлинике. В прошлую пятницу Ольгу сбила «Газель» на пешеходном переходе.



Жуткий момент попал на камеры видеонаблюдения. Ольга переходила дорогу по «зебре». Вдруг она увидела, как на неё с бешеной скоростью несётся грузовой фургон. Ольга замерла на мгновение, а потом растерянно заметалась на дороге… На кадрах видно, что водитель даже не сбросил скорость. Женщину сбили на полном ходу. Она отлетела на несколько метров... А по дороге разлетелись её вещи…



Ольгу Шатрову похоронили сегодня. Попрощаться с ней пришли коллеги и родители детей, которые наблюдались у медсестры. Все говорят: это невосполнимая утрата.



— Слёз много… Не передать словами, какая это большая потеря для нас… Потрясающий человек, жизнерадостный, безумно отзывчивый, — рассказывает ярославна Анастасия, которая водила к Ольге двух своих детей.



В поликлинике, где работала Ольга, сейчас стоит её портрет, а рядом — живые цветы.



У Ольги остались двое детей.

