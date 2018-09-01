Женщина умерла до приезда скорой

Смертельное ДТП случилось в пятницу вечером на Большой Фёдоровской улице в Ярославле. Около восьми часов на пешеходном переходе (нерегулируемом) микроавтобус «Форд Транзит» задавил женщину, переходившую дорогу. Женщина умерла на месте, ещё до приезда скорой.

Как говорят в полиции, за рулём автомобиля находился 23-летний парень, на месте выяснили, что он был трезв. Погибшей было 52 года.

— В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется расследование, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ещё одно смертельное ДТП случилось сегодня ночью на трассе М-8. Здесь в тройной аварии погиб мужчина и пострадал ребенок.