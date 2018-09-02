Женщина умерла на месте ДТП, не дождавшись приезда врачей

В полиции рассказали о расследовании смертельной аварии, которая произошла вчера вечером в Ярославле. Уголовное дело в отношении костромича, который сбил на микроавтобусе женщину, возбудило специализированное отделение по расследованию ДТП с тяжкими последствиями.



Если вина водителя микроавтобуса будет доказана, то ему грозит реальный срок, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.



ДТП случилось в пятницу вечером на Большой Фёдоровской улице в Ярославле. Около восьми часов на пешеходном нерегулируемом переходе микроавтобус «Форд-Транзит» задавил женщину, переходившую дорогу. Женщина умерла на месте, ещё до приезда скорой.



Как говорят в полиции, за рулём автомобиля находился 23-летний парень, на месте выяснили, что он был трезв. Погибшей было 52 года.

