Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на запрещающий знак

На участке Советской улицы решили запретить остановку и стоянку транспорта.





— На участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне улицы, — рассказали в мэрии.



Ограничение вводят с 19 сентября, на дороге появится соответствующий знак. Водителей просят обратить на это внимание и не нарушать Правила дорожного движения.



В субботу дороги в центре Ярославля перекроют из-за парада студентов. Где будет не проехать.