На центральной улице Ярославля запретят останавливаться. Навсегда
30 августа 2018 13:42
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На участке Советской улицы решили запретить остановку и стоянку транспорта.
— На участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств по нечетной стороне улицы, — рассказали в мэрии.
Ограничение вводят с 19 сентября, на дороге появится соответствующий знак. Водителей просят обратить на это внимание и не нарушать Правила дорожного движения.
В субботу дороги в центре Ярославля перекроют из-за парада студентов. Где будет не проехать.
Фото: Александра Савельева
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