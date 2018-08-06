Водолазам пришлось долго искать тело мужчины в мутной воде

Трагедия произошла накануне вечером в Ярославле на Прусовских карьерах. Там в мутной воде утонул человек.



— Там парень с девушкой купались, с ними ещё в компании как минимум двое были, — рассказали очевидцы случившегося. — Плавали рядом, вдруг парень начал тонуть. Девушка кричала, пыталась спасти, но вроде оттолкнула — а то он и её утопил бы. Их друзья и другие люди с пляжа потом минут десять ныряли, не нашли. Потом искать приехали водолазы.



Долго искали специалисты областного поисково-спасательного отряда мужчину. В итоге его тело нашли. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку следователи СУ СКР по Ярославской области. Им-то и предстоит выяснить причины гибели человека.

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Ещё один мужчина утонул на днях в Которосли. Также нашли тело другого мужчины в воде в Некрасовском районе.



— Несчастные случаи чаще всего происходят из-за того, что люди переоценивают свои возможности: пытаются переплыть Волгу, Которосль, — сказал спасатель центра гражданской защиты города Ярославля Дмитрий Дейнекин. — Также много людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и детей до 14 лет, которым по закону запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Специалисты советуют не пытаться хватать утопающего руками. Следует с берега схватить тряпку, майку или полотенце и бросить тонущему. Тогда он сможет схватиться за неё, не топя напрямую спасающего.

