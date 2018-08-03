Спасатели и чиновники во время жары с особой бдительностью следят за безопасностью людей. Накануне они объехали места, куда обычно ходят купаться ярославцы.



Качество воды в водоемах Ярославля не соответствует положенным нормам

— В будни только на центральном пляже в жаркую погоду собирается порядка 300 человек, в выходные до 1,5 тысячи, — привели статистику в мэрии Ярославля. — А по информации Управления Роспотребнадзора по Ярославской области качество воды в водоемах города Ярославля не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в связи с этим купание в водоемах города запрещено.



Участники рейда сели в катер, проехались по основным местам отдыха людей у воды и предупредили жителей города о возможных опасностях.

Отдыхающим рассказывают, что купание может быть опасным

— Несчастные случаи чаще всего происходят из-за того, что люди переоценивают свои возможности: пытаются переплыть Волгу, Которосль, — сказал спасатель центра гражданской защиты города Ярославля Дмитрий Дейнекин. – Также много людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и детей до 14 лет, которым по закону запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.



О запрете купания в Ярославле только предупреждают, и люди сами несут за своё здоровье и жизнь ответственность. А вот жарить шашлыки не просто нельзя — за это можно нарваться на приличный штраф. Ранее губернатор подписал специальный указ о введении особого противопожарного режима на территории всей Ярославской области.

