Мужчина пропал после рыбалки

В Ярославле нашли мёртвым 41-летнего мужчину. Роман Сафонов пропал 4 августа. Он ушёл на рыбалку недалеко от села Чёрная заводь Некрасовского района. Родственники Романа обратились за помощью к волонтёрам «ЯрСпаса». Мы связались с родственниками мужчины. Они и рассказали, что Романа обнаружили мёртвым.



— Это брат моего мужа. Сейчас он находится на месте трагедии, — рассказал родственница погибшего мужчины Камила.



Когда мужчина пропал, волонтёры рассказали о его приметах, а также о том, в чём он ушёл. На Романе были белые майка и шорты, а также белые кроссовки. Некоторых ярославцев смутило то, что на рыбалку мужчина пошёл во всём белом.



— Есть информация, что после рыбалки он успел переодеться и пойти на праздник День села в Чёрной заводи, и после этого пропал, — написала в соцсетях ярославна Любовь Кузьмичёва.



Известно, что раньше Роман был сотрудником госорганов.

Следователи рассказали, что тело мужчины обнаружили в воде.

— По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, в выходные из Которосли на глазах у отдыхающих достали тело мужчины.