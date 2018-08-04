Мужчину достали вчера

В Ярославле на глазах у отдыхающих из Которосли достали тело мужчины. И хотя зрелище было далеко не из приятных, рядом собралось много зевак, в том числе детей. В интернете появилось видео, как мужчину достают из воды.



Мужчину доставали на пляже

- Это произошло вчера около 18.00. Мужчину доставали минут 6-8. Когда его достали, мы увидели, что из его головы текла кровь, - рассказал автор видео Рома Кубасов.



Однако, официальной информации пока нет. МЧС, полиция и Следственный комитет пояснили, что на данный момент в сводках нет никакой информации о том, что в Ярославле утонул мужчина.

