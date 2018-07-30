В центре Ярославля по-тихому снесли старинное здание

В Ярославле незаконно снесли старинное здание. В субботу к вечеру жители улицы Собинова увидели трактор, безжалостно крушащий старинное двухэтажное здание, стоящее рядом с домом купца Вахромеева. Люди забили тревогу и обратились к депутатам. Те в свою очередь вызвали на место администрацию района и полицию.

— Пока неустановленные вандалы разрушили пристройку к дому Собинова, 41а, — написал на своей странице в фейсбуке депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. — Они выбрали удобное время — выходной день, но благодаря сигналу общественности и слаженной работе депутатского корпуса и исполнительной власти, сделать это незаметно не смогли.

Большую часть здания разрушили

Работы остановили, но спасти удалось немного — большую часть дома успели разрушить.



— Увы, основная часть дома снесена. Осталась стена дворового фасада, частично — боковые стены, — рассказала градозащитница Ольга Мазанова.



На людей, разрушивших строение, написали заявление в полицию.



— Написано заявление, — рассказал Дмитрий Петровский. — Эти вандалы будут устанавливаться. Если у кого-то есть информация о них, прошу сообщить.



Сигнал поступил и в департамент охраны памятников культурного наследия Ярославской области. Там сейчас устанавливают дату постройки пострадавшего здания, в зависимости от этого будет ясно, было ли это здание историческим.



Так здание выглядело до сноса

Месяц назад на улице Большой Октябрьской собственник разрушил часть исторической усадьбы.

