В центре Ярославля по-тихому снесли старинное здание

В Ярославле незаконно снесли старинное здание. В субботу к вечеру жители улицы Собинова увидели трактор, безжалостно крушащий старинное двухэтажное здание, стоящее рядом с домом купца Вахромеева. Люди забили тревогу и обратились к депутатам. Те в свою очередь вызвали на место администрацию района и полицию. 

— Пока неустановленные вандалы разрушили пристройку к дому Собинова, 41а, — написал на своей странице в фейсбуке депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. — Они выбрали удобное время — выходной день, но благодаря сигналу общественности и слаженной работе депутатского корпуса и исполнительной власти, сделать это незаметно не смогли. 

Большую часть здания разрушили
Большую часть здания разрушили

Работы остановили, но спасти удалось немного — большую часть дома успели разрушить. 

— Увы, основная часть дома снесена. Осталась стена дворового фасада, частично — боковые стены, — рассказала градозащитница Ольга Мазанова. 

На людей, разрушивших строение, написали заявление в полицию. 

— Написано заявление, — рассказал Дмитрий Петровский. — Эти вандалы будут устанавливаться. Если у кого-то есть информация о них, прошу сообщить. 

Сигнал поступил и в департамент охраны памятников культурного наследия Ярославской области. Там сейчас устанавливают дату постройки пострадавшего здания, в зависимости от этого будет ясно, было ли это здание историческим. 

Так здание выглядело до сноса
Так здание выглядело до сноса

Месяц назад на улице Большой Октябрьской собственник разрушил часть исторической усадьбы