В Ярославле футбольные фанаты перекрыли центральную улицу. Реакция «Шинника»

Сегодня в Ярославле прошёл стартовый домашний матч сезона 018/2019. «Шинник» играл с московской командой «Спартак-2».

Этого дня болельщики ярославского клуба ждали. Так сильно, что у кассы стадиона выстроилась огромная очередь. Она была такой длинной, что растянулась на несколько десятков метров. Болельщики перекрыли этой очередью проезжую часть улицы Володарского.

— 40 минут простоял — билетов не хватило, — сокрушается болельщик Максим Тимошенко.

Щедрый подарок: мэр отдал «Шинник» «Шиннику».

В клубе прокомментировали эту ситуацию.

— Стадион вмещает около трёх тысяч человек, десять процентов мест мы обязаны отдавать болельщикам команды соперников. Все остальные места были куплены, стадион был полностью заполнен, поэтому мы закрыли продажу билетов. Это было сделано в целях безопасности, чтобы не возникло давки на стадионе, — объяснили в клубе «Шинник».

Команды в итоге сыграли вничью — 1:1.