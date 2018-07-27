Большой любитель спорта мэр Ярославля Владимир Слепцов сделал большой подарок футбольному клубу «Шинник». Он подарил им целый стадион. Тот самый стадион «Шинник», который итак много лет принадлежал клубу.

Осенью этого года «Шинник» сможет проводить домашние матчи на основном поле стадиона

— Стадион снова станет нашим с января следующего года, — рассказали в руководстве футбольного клуба «Шинник». — До этого времени мы будем брать его для проведения игр в аренду у мэрии.



Стадион «Шинник» у клуба забрал несколько лет назад и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин и перевёл его в структуру муниципальной дирекции спортивных сооружений. Тогда он объяснял это тем, что объект должен приносить деньги в городской бюджет, а не просто числиться на балансе у клуба. Его городские власти стали сдавать аренду, в том числе и самому «Шиннику», чтобы тот мог играть на нём.



В этом сезоне ярославский «Шинник» провёл два матча в рамках первенства ФНЛ. По их итогам ярославская команда занимает первую строчку в турнирной таблице.



У футбольного клуба «Шинник» при этом периодически возникали проблемы с Футбольной национальной лигой, у которой были претензии к стадиону, на котором играли чёрно-синие. Но в клубе ничего не могли с этим поделать, так как стадион им не принадлежал.



Перед чемпионатом мира по футболу стадион «Шинник» был закрыт. За это время там перестелили поле, и сейчас доделывают беговые дорожки. Открыть после ремонта объект должны в октябре. Сейчас «Шинник» проводит домашние матчи на запасном поле, которое находится за чашей основного стадиона.

