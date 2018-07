Пропустить такой матч будет невозможно

Эти выходные будут для ярославцев насыщенными — событий на любой вкус. Станцуем на зажигательном музыкальном фестивале, посмотрим на гонки уникальных ретроавтомобилей, конечно, от души покричим, болея за российскую сборную, и это далеко не всё!



Полуопен-эйр — фестиваль на «Текстиле» Suburbia Fest

Где ещё прочувствовать лето, как не на музыкальном фестивале

В субботу в Ярославле пройдёт фестиваль Suburbia Fest. С 16 до 21 часа на площадке TEXTIL выступят молодые группы из Ярославля, Владимира, Иваново и Москвы.

— Фестиваль будет проходить в формате полуопен-эйра, поэтому нам не страшна дождливая погода, — рассказали организаторы фестиваля. — Сцена, еда и торговцы мерчем будут находиться под крышей здания TEXTIL, а в любой момент, когда выйдет солнце, можно будет сможете выйти из здания. Из двора хорошо видно и слышно сцену.

На площадке фестиваля будут продавать бургеры, питы и лимонады. Пройдёт ярмарка аксессуаров и музыки, здесь можно будет купить редкие релизы на дисках, футболки с принтами групп и многое другое.

Расписание сцены фестиваля:

15:00 — открываем ворота для гостей.

16:00–16:30 — «Портовые краны» (Иваново).

16:45–17:15 — «В Ожидании Чуда» (Ярославль).

17:30–18:10 — Please Please Me (Владимир).

18:30–19:10 — Hightimes (Москва).

19:30–20:10 — Stink Palm (Москва).

20:30–21:00 — Bird Bone (Ярославль) .

Что: фестиваль Suburbia Fest;

Где: TEXTIL, улица Семашко, 8;

Когда 7 июля с 15:00 до 21:00;

Сколько: 400 рублей билет на одного, 990 — билет на троих. При входе: 500 рублей для ярославцев и 300 рублей для гостей из других городов.

Сражения ретроавтомобилей

Машины выставят на Советской площади

Два дня в Ярославле ретрокары будут бороться за звание лучшего автомобиля. Гонка начнётся в субботу на Советской площади.

Участниками станут 20 ретроавтомобилей старше 30 лет. Им предстоит проверить аккуратность вождения на упражнении «Автошкола» и сразиться в состязании на ориентирование и на регулярность движения: движение с заданной скоростью. Основная задача экипажа — приехать на контрольную точку в определенное время — не раньше и не позже, с точностью до минуты, а иногда и до секунды! Ретроралли проводятся по дорогам общего пользования со строгим соблюдением Правил дорожного движения.

Что: «Ралли исторических автомобилей Ярославль — 201»8;

Где: Советская площадь;

Когда: 7 июля в 10 часов;

Сколько: вход на праздник — свободный.

Россия — Хорватия на большом экране

В Казармах, чтобы посмотреть матчи на большом экране, собирается множество людей

Сборная России порядком удивила и безусловно порадовала всех россиян. За играми стали следить не только ярые болельщики, к экранам прильнули и те, кто никогда и не интересовался футболом. Шутка ли, впервые наша сборная не только вышла из группы, но и дошла до четвертьфинала, а в честь вратаря Игоря Акинфеева даже назвали булочки.

Увидеть в любом случае исторический для российского футбола матч с Хорватией можно будет на большом экране в Казармах. Начало трансляции в 20:40, матч начнётся в 21 час. Держим кулачки и не жалеем голос!

Что: трансляция матча Россия — Хорватия;

Где: Казармы, улица Свободы, 46;

Когда: 7 июля в 20:40;

Сколько: вход бесплатный.

«Чудо хорватского наива»

Попасть на выставку бесплатно можно угадав счет матча Россия — Хорватия

В день четвертьфинального матча России с Хорватией в музее зарубежного искусства откроется выставка «Чудо хорватского наива».

На выставке можно будет увидеть почти сказочные работы на стекле из коллекции Владимира Тёмкина.

В группе музея до начала футбольного матча можно попытаться угадать счёт, с которым закончится игра. Победителю подарят два билета на выставку.

Что: выставка «Чудо хорватского наива»;

Где: Музей зарубежного искусства, Советская площадь, 2;

Когда: с 7 июля до 9 сентября;

Сколько: 150 рублей, льготный билет — 100 рублей.

Семейный кинофестиваль

Фестиваль будет проходить неделю

С 8 по 14 июля в Ярославле пройдёт кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Воскресным вечером торжественное открытие фестиваля состоится в культурно-зрелищном центре «Миллениум». По красной дорожке кинофестиваля пройдут всеми любимые звёзды российского кино. Показы будут проходить с 9 по 12 июля в «Киномаксе» в торговом центре «Аура».

Что: Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи»;

Где: открытие — культурно-зрелищный центр «Миллениум», Которосльная набережная, 53, показы — «Киномакс-Аура», улица Победы, 41;

Когда: открытие — 8 июля в 17:00, показы с 9 по 12 июля;

Сколько: вход свободный.

Премьера отечественного хоррора и встреча с актёром

В Ярославле картину представит исполнитель главной роли

В пятницу, 13 июля, в Ярославле пройдёт специальный показ хоррора «Русалка. Озеро мёртвых». Фильм представит исполнитель главной роли.

— У гостей кинотеатра будет уникальная возможность встретиться со звездой фильма «Гуляй, Вася!» Ефимом Петруниным, — рассказали организаторы. — Он исполнил главную роль в картине. На специальном показе в кинотеатре «Киномакс-Аура» он расскажет о съемках, а также поучаствует в фото- и автографсессии.

Фильм «Русалка. Озеро мёртвых» основан на старинных легендах об утопленницах, которые подстерегали путников, очаровывали и утаскивали на дно. Герой фильма Рома не верил в это, пока не встретил странную девушку на затерянном лесном озере. После этого неизвестный недуг стал высасывать из него все жизненные силы. Невеста Ромы пытается освободить его от мистического порока.

Что: премьера фильма «Русалка. Озеро мёртвых» и встреча с актёром Ефимом Петруниным;

Где: «Киномакс-Аура» улица Победы, 41;

Когда: 13 июля в 18:00.

Фестиваль промыслов в Ростове

Фестиваль пройдёт в кремле

Фестиваль народных промыслов в пятый раз пройдёт в Ростове Великом с 13 по 16 июля.

Программа музейного фестиваля обширна. В нее традиционно включена выставка работ ростовских и ярославских эмальеров, в которой участвуют работы как членов ярославского отделения Союза художников России, ростовцы и ярославцы, так и приглашенных гостей. Выставку составят произведения, выполненные в разных техниках: живописи по эмали, горячих эмалей.

Традиционно на фестивале пройдет и ярмарка мастеров, где покупателям будут предложены изделия, выполненные в различных эмальерных техниках.

Что: фестиваль «Ростовской финифти и народных промыслов»;

Где: Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»;

Когда: с 13 по 16 июля;

Сколько: взрослый билет на два дня — 800 рублей, детский до 16 лет — 520, на один день взрослый — 420 рублей, детский — 230.