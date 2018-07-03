Булочки разбирают быстро

Победа нашей сборной над испанцами вдохновила многих в Ярославле: спортсмен съел 15 бигмаков, депутат гонял мяч по коридорам думы. А вот ярославские пекарни пошли ещё дальше. Сразу после матча в одной из булочных появилась плюшка под названием «Акинфеев».



— Булочка вкусная, на сливочном масле, внутри мак с сахаром. Разбирают хорошо. Сейчас их нет, появятся через полтора-два часа, — рассказали в пекарне «Васильевъ».



В Ярославле очень активно поддерживают нашу сборную. Смотрите наш фоторепортаж о том, как за футболистов переживали всем городом.