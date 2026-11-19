Дом № 4 на проспекте Ленина в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В доме с коммунальными квартирами на проспекте Ленина, 4 в Ярославле день ото дня приходится мириться с проблемами. На дворе середина ноября, а во многих квартирах так и не дали отопление.

Пока запустить тепло удалось только частично. Жильцы винят в этом постоянные прорывы труб, что уже стало в доме привычным делом. Часть стояков в нем спилили вовсе.

Дому № 4 на проспекте Ленина в 2032 году, по официальным данным, исполнится сто лет.

«Обвалился потолок туалета»

О новых проблемах в редакцию 76.RU сообщила собственница квартиры на третьем этаже Александра. Здесь живет ее мама.

«На нашем этаже, когда раздробили стены и начали менять трубы, обвалился потолок туалета. Моя мать живет там пять лет. Не говоря о том, что там вечные протечки, из-за этого ремонт в комнатах приходится делать без конца, потолок обваливается везде, нормального отопления нет. Сейчас трубы все срезаны, люди живут при уличной температуре уже второй месяц», — пожаловалась Александра.

Что происходит внутри старейшей коммуналки Источник: читательница 76.RU Александра

Со слов жильцов, ремонт подрядчик планировал сделать за месяц-полтора. По крайней мере такие сроки им озвучивали. Но, как поделился собственник другой квартиры Сергей, пока рабочие сделали только лежаки на чердаке, частично горячую воду и слив.

Подрядчик встретился с жильцами, чтобы обсудить насущные проблемы Источник: читатель 76.RU

«За что-то берутся — все валится и падает. Кто-то писал, что у них трубы закрытые, они нанимали кого-то, чтобы сделать доступ к трубам, а в итоге рабочие не дошли. Как они все это дело будут делать с включенным домом [с включенным отоплением. — Прим. ред.] зимой — непонятно. Никто ничего не объясняет», — поделился Сергей.

Запускать отопление стали только в конце октября. Но жильцы жаловались на его отсутствие и 5 ноября, и 10 Источник: читатель 76.RU

Со слов жильцов, смета на ремонтные работы была составлена неправильно. Ее пришлось переделывать, как и инженерный план. Оказалось, что и в нем были недочеты. Все нюансы заняли еще две недели.

«План-то дома есть, только ему 100 лет уже, наверное», — дополнил Сергей.

«Работы еще ведутся»

Контракт на ремонтные работы в доме № 4 на проспекте Ленина «Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области» заключил с ООО «Строймонтаж». Судя по информации с таблички, которую на время ремонта прикрепили к стене дома, работы должны были сделать в срок с 24 августа до 30 октября 2026 года.

Редакция 76.RU попыталась связаться с главным инженером компании, который представлен в роли ответственного лица за эти работы, но дозвониться до него не удалось.

Работы должны были завершить 30 октября Источник: читатель 76.RU

Привлечен к работам и еще один подрядчик — ООО «Эксперт». Компания отвечает конкретно за инженерные сети. Здесь же отвечать на вопросы главный инженер отказался, сославшись на то, что обращаться нужно в ООО «Строймонтаж».

«Работы еще ведутся», — пренебрежительно отрезал он на звонок корреспондента 18 ноября.

Редакция 76.RU сделала запрос в мэрию города по поводу обстановки в ярославской коммуналке. Также мы дополнительно направили запросы на почты ООО «Строймонтаж» и ООО «Эксперт». Опубликуем ответы, как будет известна информация.

Что известно о скандальном доме

В феврале 2026 года дом стоял без отопления и горячей воды. Трубы рвало по несколько раз в день, а рабочие уже не успевали искать протечки. Досталось тогда и собственникам — многие жилища затопило. Особенно обидно было тем, кто только сделал ремонт в квартирах. После проблемы возникли и с газом.

В феврале 2026 года мы побывали внутри скандального дома Источник: жители коммунального дома, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Власти тогда пообещали капремонт, а жильцам, чтобы те не мерзли, выдали обогреватели. Однако дом продолжает сыпаться на глазах.