Жителей 32 домов в Ленинском районе Ярославля предупредили, что 19 ноября в их квартирах остынут батареи. Об этом рассказали в Единой диспетчерской службе города.
«В связи с плановыми ремонтными работами на теплосетях ЯТС по ряду адресов возможно ухудшение гидравлического режима системы отопления (снижение параметров теплоснабжения», — говорится в предупреждении организации.
Адреса:
ул. Северная Подстанция, д. 2, 5, 6, 9;
ул. Советская, д. 77А, 77, 69, 71, 75;
ул. Зои Космодемьянской, д. 3, 4, 4А, 7, 9, 10, 10А, 10Б, 12, 14;
пр-т Ленина, д. 14, 14А, 16, 16 к. 2;
ул. Лизы Чайкиной, д. 7, 9, 11, 12, 14;
ул. Воинова, д. 2, 6, 8, 10.
Как уточняется в предупреждении, работы продлятся с 6:00 до 16:00.
Ранее жители дома с коммунальными квартирами на проспекте Ленина, 4 пожаловались, что у них до сих пор нет отопления. Пока запустить тепло удалось только частично. Жильцы винят в этом постоянные прорывы труб, что уже стало в доме привычным делом.