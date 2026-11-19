Жителей 32 домов в Ленинском районе Ярославля предупредили, что 19 ноября в их квартирах остынут батареи. Об этом рассказали в Единой диспетчерской службе города.

Ранее жители дома с коммунальными квартирами на проспекте Ленина, 4 пожаловались, что у них до сих пор нет отопления. Пока запустить тепло удалось только частично. Жильцы винят в этом постоянные прорывы труб, что уже стало в доме привычным делом.