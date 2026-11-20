В Ярославле продали новому владельцу здание бывшей поликлиники на Московском проспекте, 43/10. Цена сделки составила 10,2 млн рублей. За эти деньги новый собственник получил главный корпус, здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок. Общая площадь территории — 2023 квадратных метра.

Здание является объектом культурного наследия местного значения «Здание детского Николаевского приюта», 1855 г., 1862 г., 1903 г. Собственник обязан содержать его в порядке и не допускать разрушения. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Новым владельцем комплекса стал бизнесмен Дмитрий Бубякин. Здания, сарай и земельный участок были готовы продать по минимальной цене в 8,8 млн рублей, но он предложил 10,2. Вологодский бизнесмен оформлен как индивидуальный предприниматель, занимающийся деятельностью web-порталов.

Примечательно, что изначально бывшую поликлинику на Московском проспекте хотели продать минимум за 96 млн 219 тысяч 500 рублей. Было объявлено несколько аукционов, но покупатели так и не нашлись. Тогда стоимость комплекса стали постепенно снижать. Дошло до того, что здание подешевело в 10 раз .

Ранее в корпусе закрывшейся поликлиники на Московском проспекте располагался детский Николаевский приют. Он был открыт в 1858 году. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, на месте церкви тогда поместили лабораторию. Статус памятника архитектуры ставит перед будущим покупателем определенные обязательства.

В разное время приют посещали императоры Александр II и Николай II. На территории действовала церковь Живоначальной Троицы.