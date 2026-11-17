Гончарук начал свою карьеру в 1987 году Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU, «Александр Гончарук» / vk.com

Омский музыкально-педагогический колледж попал в громкий скандал. Поводом стали обвинения в домогательстве, которые посыпались на одного из педагогов — известного 63-летнего актера Александра Гончарука. Народный артист России якобы переписывался со своими несовершеннолетними ученицами. На тот момент им было от 15 до 17 лет.

Вначале о домогательствах заявили две выпускницы колледжа, но затем количество таких сообщений начало расти в геометрической прогрессии. Что известно обо всех случаях, как на заявления отреагировала театральная общественность и сын Гончарука — в материале NGS55.RU.

С чего все началось?

Первой о случаях приставаний заявила 25-летняя Ирина Бельская. Она записала обращение, в котором рассказала, как в 16 лет Александр Гончарук позвал ее в баню и начал трогать в интимных местах. В видео также есть переписки, из которых следует, что артист якобы называл юную студентку «сладкой девочкой» и признавался, что может начать приставать.

«Гончарук Александр Анатольевич позвал меня в баню. И я пошла. <…> Я помню до сих пор, что я пришла в трусиках с плюшевым мишкой, потому что у меня не было ещё купальника, и лифчиков я еще тогда не носила. Он меня просил снять топик. Я помню о том, как его рука оказалась в моих трусах. О том, как он просил и настаивал, чтобы я делала ему массаж».

После этого выпускники разных лет начали активно делиться подобными историями. Светлана Кашапова рассказала, как под предлогом обсуждения роли в спектакле мастер позвал ее в кафе. Во время встречи по телефону ему сообщили, что дома возникли проблемы с трубами и ему нужно срочно ехать обратно. С собой Гончарук взял и студентку. В квартире актер, по ее словам, начал целовать, но получил отказ.

Некоторые из инцидентов с Гончаруком происходили прямо в стенах колледжа, где он преподавал, уверяют выпускники Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Помню, что меня очень сильно тошнило, что я задыхалась и мне было панически страшно. Я ловила очень сильную дереализацию, из-за чего, когда поднималась уже в подъезде, я разбивала себе руки об стены для того, чтобы как-то вернуться в реальность», — вспоминала в ролике Светлана.

Поцелуи, неуместные прикосновения и психологическое насилие

Еще одна выпускница колледжа — Александра Лютенко — рассказала о случае на первом курсе обучения. Чтобы «раскрепостить», педагог попросил несовершеннолетнюю снять кофту и станцевать в бюстгальтере перед одногруппниками под песню Sex Bomb. Был и более жуткий инцидент, когда актер, по словам девушки, засунул ей руки под платье и схватил за грудь. Это произошло во время репетиции парных отрывков.

«По сюжету мой коллега должен был меня обнимать, а я не хотела его видеть. Во время репетиции мастер сказал, что всё не так, и со словами " вот так нужно " засунул свою руку мне под вырез платья, под бюстгальтер и схватил меня за грудь. После этого он спокойно продолжил репетицию. Мне безумно трудно рассказывать об этом на камеру, но я это делаю, чтобы ни одна девочка больше не почувствовала эту беспомощность и использованность перед лицом мастера», — пояснила Александра.

В ролике есть и пример переписки из общей беседы Источник: @_belskaya_/ Instagram*

Мария Скворцова вспомнила, как Гончарук якобы пытался ее поцеловать, гладил по бедрам и залезал языком в ухо. К своему ролику она также прикрепила скриншоты из переписок. «Дай бог, с тебя поцелуй», «Наконец я получил любовь от Машеньки. Христос улыбнулся, яйки посыпались» — эти и другие подобные сообщения, как уверяет девушка, она получала в личной переписке.

По словам Марии, педагог не только занимался харассментом, но и стравливал студентов между собой. С его подачи весь курс мог публично унижать учеников, которые в чем-то «провинились». Ребята молчали о методах работы актера, поскольку боялись отчисления из колледжа. За любой «косяк» молодым актерам угрожали выводом из спектаклей и говорили, что мастер уйдет с курса.

Девушка боится, что потеряет работу в Музыкально-педагогическом колледже Источник: @mstarlingm / instagram*

«Представьте, что этот человек может похвалить тебя, дать тебе роль, если ты будешь хорошо себя вести, занять в спектакле и выплатить небольшой, но все-таки гонорар. А еще он может порекомендовать и не порекомендовать тебя в театр», — обратила внимание Мария.

Девушка также добавила, что на мастера уже пытались писать заявления, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

«Гладил за грудь на глазах у труппы»

Свои комментарии дали и те, кто сотрудничал с артистом много лет назад. Например, бывшая актриса московского театра «Сатирикон» Юлия Овчаренко записала видеообращение лично к Гончаруку во «ВКонтакте». В прошлом она посещала детскую театральную студию при Лицейском театре (ныне Малый драматический), где он преподавал, а впоследствии вошла в труппу его проекта «ТОП-театр».

«Я была на месте этих девочек, которые сейчас активно записывают видеоролики, ровно 20 лет назад. Это была осень 2006 года. Правда, это была не сауна, а твоя машина, на которой ты предложил подвезти меня до дома. Я согласилась, потому что посещала твою детскую студию при Лицейском театре 2 года», — рассказала она.

По словам Юлии, Гончарук мог засовывать руки в трусы или грудь, а затем добавлять: «Я же как папа» Источник: «Юлия Овчаренко» / Vk.com

Российский драматург Ринат Ташимов учился у народного артиста и работал с ним с 2004 по 2012 год. Режиссер не знаком с теми, кто заявил на Гончарука сейчас, но поделился, что домогательства по отношению к девушкам случались и в прошлом.

«Мы говорили об этом не один год. Я знаю, сколько боли и последствий осталось после тех событий. Знаю, сколько времени и сил потребовалось некоторым моим подругам, в том числе долгих лет психотерапии, чтобы справиться с пережитым. Знаю и тех, кто до сих пор предпочитает молчать. Сегодня все они — состоявшиеся женщины. Многие продолжают работать в театре и кино. Но это не значит, что произошедшее осталось в прошлом и больше их не касается», — добавил он.

Народный артист выпустил не одно поколение студентов Источник: «Омский Театр драмы» / https://vk.ru/omskdrama

Основатель бывшего Центра современной драматургии Ярослав Максименко когда-то и учился на курсе Гончарука, и входил в труппу его театра-студии. Режиссер описал актера как человека, искусно манипулирующего людьми. По его словам, народный артист России стремился потрогать всех, до кого мог дотянуться. Тех, кто пытался активно сопротивляться его ухаживаниям, впоследствии выгнали из творческого коллектива, уверяет Максименко.

«Я наблюдал все 8 лет, как он " обучает " . Учась на его курсе, а затем работая в его театре-студии. Манипуляции. Абьюз. Харассмент. Унижения и публичные порки тех, кто был ему неугоден. Сопротивлялся. Или просто был с чем-то не согласен. Он старался потрогать всех девушек, до кого мог дотянуться. Прикрываясь то репетиционным процессом, то говорил, что он " как папа " . Даже свою нейроотличную воспитанницу он гладил за грудь на глазах у труппы. Я знаю, что одна из моих сокурсниц была с ним в интимной связи. Несколько убежали», — сказано в сообщении.

Среди театральных коллективов города публично отреагировал на ситуацию только один — частный «Просто театр» на Ленина. Худрук Стас Черкасов от лица труппы заявил, что они поддерживают девушек, которые решили предать ситуацию огласке.

Другие коллективы никак не комментировали ситуацию Источник: @prosto_theatre / Instagram*

«Театральная среда города Омска на протяжении долгого времени знала о поведении народного артиста России Александра Гончарука и почему-то молчала. Мы не исключение. Нам бы очень хотелось поддержать всех девушек, которые нашли в себе силы сказать об этом открыто. Мы считаем важным предать огласке истории, подробности которых ужасают. На наш взгляд, никакое искусство не стоит страданий и унижений».

Скандал прокомментировал и омский актер, журналист и ведущий Иван Притуляк. По его мнению, домогательствам не место как за кулисами театра, так и в учебных аудиториях.

«Ты восторженная девочка с ярким эмоциональным фоном, иначе бы тебя не взяли в театральный. Тебе сказали, что у тебя талант, это даже признали на вступительных экзаменах. Перед тобой — гуру, Великий, Известный, Могущественный, который сразу же заявляет о необходимости глубокой интимности театрального процесса, подлинного обнажения, апеллируя при этом к служению Искусству, — кто ты такая, чтобы сомневаться в этих правилах?» — говорит артист в видео на своей странице во «Вконтакте».

Кто поддержал Гончарука

Публичного ответа на предъявленные обвинения Александр Гончарук до сих пор не дал. На телефонные звонки он не отвечает. Ранее стало известно, что артист написал заявление на увольнение из колледжа. Нынешний директор учреждения Галия Клевакина считает всё происходящее «бредом».

«Это очень некрасиво — завоевать популярность, унизив другого человека. Нисколько не удивлюсь, узнав, что это полная ложь. Эту девочку, Ирину Бельскую, которая выступила в VK, я очень хорошо помню: очень хорошая девочка была, со светлыми волосами, такая Лореляй. Где ты была раньше, если всё это действительно происходило? Она закончила колледж в 2021 году — так почему раньше молчала?» — приводил ее слова «Город55».

В драмтеатре актер служит 21 год Источник: «Омский Театр драмы» / https://vk.ru/omskdrama

Что касается омского драмтеатра, где служит актер, то его директор Виктор Лапухин заявил нашему корреспонденту, что в труппе подобных прецедентов не было.

«Вы к нему лично обратитесь. В театре этого не было, а где он там преподает или что-то еще, это нас не касается».

Если зайти на сайт театра, то можно увидеть, что здесь нет сведений ни о Гончаруке, ни о его коллегах. Раздел «Труппа» недоступен.

Что известно о Гончаруке?

Александр Гончарук родился 22 августа 1963 года в казахстанском Темиртау. В 1983 году окончил актерское отделение Свердловского государственного театрального училища. С 1987 года служил в Омском ТЮЗе, где сыграл более 50 ролей, а в 1998 году получил звание заслуженного артиста РФ.

В Омском академическом театре драмы работает с 2005 года. Артист занят в спектаклях «Вино из одуванчиков», «Зойкина квартира», «Любовь и голуби» и других. Параллельно он не только преподавал, но и занимался режиссурой.

У актера есть жена — 31-летняя актриса Наталья Московец. Девушка задействована в постановках «Гончаруктеатра». Она тоже бывшая ученица Александра Гончарука и публично ситуацию никак не комментировала. Судя по информации из социальных сетей, пара сыграла свадьбу летом 2025 года.

На странице актрисы много постов, посвященных мужу Источник: «Надежда Московец» / Vk.com

По информации СМИ, у Александра пятеро сыновей, двое из которых родились в законном браке. Старший, Александр, служит в Пермском академическом Театре-Театре. В прошлом он работал в «ТОП-театре», которым руководил его отец. В местную труппу входил и другой сын актера — Виталий. Молодой человек выпустился из Омского музыкально-педагогического колледжа. Он учился по специальности «актерское мастерство» у своего отца. В январе 2025 года его приняли в Театр имени Любови Ермолаевой.

В разговоре с корреспондентом NGS55.RU Виталий признался, что обвинения против отца вызвали у него большое удивление.

«Я учился на курсе вместе с той девочкой, которая изначально это всё начинала, — Ирина Бельская. Ничего с ней не происходило. Все хорошо ладили, общались. Про остальных я не в курсе».

Все было очень по-доброму. Виталий Гончарук сын Александра Гончарука — о скандале

Что может грозить актеру?

Если обвинения против Александра Гончарука официально подтвердятся, ему может грозить уголовная ответственность. Как сообщила корреспонденту NGS55.RU юрист Виктория Усова, конкретные статьи и сроки наказания зависят от того, применялось ли насилие или принуждение, а также точного возраста потерпевших. Актеру могут вменить три статьи:

Статья 135 УК РФ «Развратные действия», если потерпевшим было до 16 лет. В таком случае наказание от обязательных работ до 3 лет лишения свободы. При нескольких потерпевших — до 12 лет.

Статья 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», если использовалась зависимость студенток — например, угрозы отчислением. Возможные виды наказаний: от штрафа до 5 лет лишения свободы, если потерпевшие несовершеннолетние.

Статья 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», если применялось насилие или угрозы. В таком случае дают до 15 лет лишения свободы.

Отдельный нюанс — срок давности преступления. Согласно российскому законодательству, сроки давности привлечения к уголовной ответственности различаются в зависимости от тяжести содеянного. За менее серьезные — срок давности 2 года, а за более серьезные — 6 лет. Если они совершены против несовершеннолетнего, его могут приостановить или продлить. Прошел ли срок, в итоге решает суд.

Из-за скандала в музпеде решили провести внутреннюю проверку. Об этом сообщили в региональном Минобразования. Следственный комитет тоже начал проверку по факту случившегося.