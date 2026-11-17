Профилактика гриппа и ОРВИ Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Ярославской области выросло количество заболевших Covid-19. На неделе со 2 по 8 ноября инфекцию верхних дыхательных путей подхватили 10 человек. Для сравнения, в конце октября болело три человека.

COVID-19 — это острое респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус передается главным образом воздушно-капельным путем.

Такой статистикой поделились в региональном Роспотребнадзоре. По словам ведомства, в Ярославской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По последним данным, за первую неделю ноября ОРВИ и гриппом болеют 462 человека на 100 тысяч. Большую часть, 55%, составляют дети до 17 лет.

«Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили о способах профилактики:

После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики. Им же обрабатывайте телефоны, планшеты и другие гаджеты, которые всегда под рукой;

Чаще проводите влажные уборки дома и проветривайте помещение;

Вакцинация — самая надежная защита от инфекций и их последствий;

«При наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу», — дополнили в Роспотребнадзоре.

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