В Ярославской области выросло количество заболевших Covid-19. На неделе со 2 по 8 ноября инфекцию верхних дыхательных путей подхватили 10 человек. Для сравнения, в конце октября болело три человека.
COVID-19 — это острое респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус передается главным образом воздушно-капельным путем.
Такой статистикой поделились в региональном Роспотребнадзоре. По словам ведомства, в Ярославской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По последним данным, за первую неделю ноября ОРВИ и гриппом болеют 462 человека на 100 тысяч. Большую часть, 55%, составляют дети до 17 лет.
«Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также напомнили о способах профилактики:
После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики. Им же обрабатывайте телефоны, планшеты и другие гаджеты, которые всегда под рукой;
Чаще проводите влажные уборки дома и проветривайте помещение;
Вакцинация — самая надежная защита от инфекций и их последствий;
«При наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу», — дополнили в Роспотребнадзоре.
Ранее мы рассказывали, чем болели ярославцы в прошлом веке и в XIII веке.
А вы болели этой осенью?