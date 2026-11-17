Во время поисковых операций неравнодушные люди иногда не помогают, а лишь запутывают полицию и волонтеров Источник: «ЛизаАлерт»

В России всё чаще обсуждают истории, когда прохожие увозят или уводят с собой пропавших детей. Только на Урале за последний месяц было три таких случая. Пока семьи, волонтеры и полиция искали подростков, неравнодушные люди оказывали им странную помощь и лишь запутывали поисковиков. Наши коллеги из E1.RU рассказывают эти истории и публикуют инструкцию волонтера, как правильно (и, главное, безопасно) помочь пропавшему ребенку.

Кто пропал и где нашли детей

В середине октября 12-летняя шахматистка Аглая убежала от мамы во время турнира в торговом центре. После напряженной игры девочка-вундеркинд с феноменальной памятью на эмоциях скрылась, даже не захватив верхнюю одежду. Родители сразу обратились к правоохранителям.

Поиски шли почти сутки, и на следующий день неизвестные привели школьницу в отдел полиции. Оказалось, что прохожие встретили ее на улице, отвели к себе домой, накормили, оставили ночевать и лишь утром решили обратиться к силовикам. Действовали они из добрых намерений. К счастью, противоправных действий в отношении Аглаи никто не совершил.

Девочку приютили на ночь случайные прохожие Источник: «Вундеркинды» / «Пятница», «Прорыв»

Второй случай связан с пропажей 14-летнего Сайёда из Екатеринбурга. Мальчик, который раньше никогда не исчезал, нуждается в медицинской помощи и из-за особенностей здоровья мог легко заблудиться и потерять ориентацию. Спустя сутки его нашли в 150 километрах от места пропажи. Остается загадкой, почему взрослый человек, увидев ребенка на трассе, решил посадить его в машину и отвезти в другой город.

Еще одни малолетние автостопщики — 12-летняя девочка и два мальчика 12 и 13 лет. Потеряшки из небольшого свердловского городка два дня не выходили на связь с родителями, причем вечером их заметили в местном супермаркете, а следующей ночью они уже были в Екатеринбурге, в 50 километрах от дома, — там их и нашли.

Сбежавших школьников подвезли до Екатеринбурга Источник: полиция Полевского

Инструкция: что делать при встрече с пропавшим ребенком

Основатель отряда «ЛизаАлерт» в Свердловской области Станислав Казаков рассказал E1.RU, как правильно помочь пропавшему ребенку. Приводим его подробную инструкцию:

«Помогать ребенку, который оказался в такой ситуации, надо — вопрос только в методах. Хорошо, что у нас много неравнодушных людей, которые не оставили школьницу ночевать в подъезде, но существуют правила, и главное из них звучит так: пожалуйста, никуда не уводите ребенка .

Но и сводить всё к абсурду не стоит. Если вы видите зимой замерзающего ребенка, которому нужна помощь, это не значит, что не надо зайти с ним в ближайший магазин, где тепло. Но все свои действия нужно согласовать. В первую очередь — позвонить в полицию или в любой поисковый отряд, даже если ребенок плачет или говорит, что не хочет идти домой, и рассказывает какие-то странные истории.

Ребенок не котенок и не щенок, которого можно подобрать с улицы. Станислав Казаков волонтер «ЛизаАлерт»

Ребенок может как напридумывать, так и сказать чистейшую правду. Вы никак не поймете этого, и это не нужно. Созвонитесь с полицией, скоординируйте действия, в первую очередь ради собственной безопасности. Вы можете гарантировать, что вам потом не прилетит, если приведете потерявшегося домой или в машину из лучших побуждений?

Комментаторы на Е1.RU скажут: „ А если он лежит в сугробе, на улице -40 градусов? Что делать? “ Скорую вызывать и полицию. Если у вас нет навыков оказания первой помощи, это лучшее, что вы можете сделать.

Подросток на улице ночью или один на трассе должен вызывать большие вопросы. И по каждому из них могут сориентировать специальные люди — полицейские или волонтеры. Они знают, что делать, и могут оперативно приехать, чтобы всё сделать по уму, чтобы ни у кого не было проблем, в том числе у самого потерявшегося.

И еще один важный момент: ребенка своими руками не трогать, особенно если речь идет про разнополых людей. Руки в карманы. Спокойно позвонили, рассказали полиции, спросили разрешения отвести ребенка в магазин или другое теплое общественное место, оповестили, где будете ждать наряд.

Если уж вы хотите привести его в полицию сами на машине — посадите на заднее сиденье, сразу включите камеру, хотя бы на телефоне. Также сразу сообщите полиции: „ Я везу ребенка на такой-то машине, приеду через определенное время “ .

Мне часто начинают говорить: „ А если это малыш еще, ему лет пять, ну как его не обнять? “ Не надо обнимать чужих детей!

Вот четкие правила действий, если вы нашли ребенка в любую погоду и время суток:

1) Ребенка не трогать.

2) Скоординировать свои действия с полицией и/или поисковыми отрядами. Позвонить, сообщить адрес, объяснить, что произошло, и оставаться с ребенком там до прибытия волонтеров или силовиков.

3) Не кормите ребенка. Это категорически запрещено. Были ситуации: человек хочет помочь, везет в кафе или дает перекус, а у ребенка аллергия. Покормить можно только с разрешения. Например, если ждать приезда родителей долго, вы через полицию связались с ними, и они рассказали, нет ли у ребенка индивидуальных реакций», — заключил эксперт.