Москвичи жалуются на неработающие бахиломаты Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Шутки о том, что Москва не Россия, давно гуляют по соцсетям. Отдельный жанр — надуманные проблемы москвичей. То они недовольны, что виниры не ставят по ОМС, то отсутствием кофе в автобусах. А уж если поезд в метро пришлось ждать две минуты… Это всё, конечно, юмор, но поводы есть, порой реальные жалобы москвичей тоже выглядят сомнительно — особенно на фоне серьезных проблем, которые происходят по стране.

В рамках рубрики «Накипело!» MSK1.RU изучили свежие обращения жителей столицы на портал «Наш город» и выбрали те, которые вызывают вопросы.

Бахиломат не работает, на газоне листья

Как вам жалобы на пустые автоматы для надевания бахил? В московских поликлиниках стоят такие аппараты, которые обволакивают обувь бахилами по нажатию кнопки. Очень удобно, не нужно даже наклоняться, только время от времени в них заканчиваются бахилы. Это, безусловно, проблема, но о ней будто можно сообщить сотрудникам регистратуры, а не грузить жалобами портал.

«Не работает аппарат автоматического надевания бахил на обувь», — сообщает Леопольд из одного района столицы.

«Аппараты не заряжены бахилами», — вторит ему житель другого района.

«Бахиломат пуст», — констатирует еще один москвич с севера столицы.

Бахиломат не работает Источник: gorod.mos.ru

Или вот: житель Солнцево пожаловался на неубранный тротуар, только мусора на фото не видно. В кадре урна и газон, на котором лежат листья, и на этом всё. Впрочем, рядом стоит самокат… Может быть, его и хочет убрать педантичный москвич? Или там правда всё завалено окурками, но качество снимка не позволяет их рассмотреть.

На первый взгляд мусора на газоне нет Источник: gorod.mos.ru

Светильник не подходит к архитектурному облику

Аэлита из Таганского района столицы просит заменить светильник. Он правда выглядит пугающе, к требованию вопросов нет, но москвичка хочет взамен не просто рабочую лампу, а ту, которая «соответствует архитектурному облику здания». В принципе центр города, можем понять эстетические запросы.

Светильник нужно заменить на такой, который подойдет архитектурному облику дома Источник: gorod.mos.ru

Житель Новой Москвы заметил на дороге кривой фонарный столб. Так и написал: «Криво стоит». Не падает, не угрожает оборвать провода, но криво стоит — придется исправлять.

Некоторых волнуют кривые столбы Источник: gorod.mos.ru

Табличку запачкали краской, а в лифте зря продублировали цифры

Другой житель столицы Филипп сообщил, что новый указатель на доме испачкали краской. На фото видно, что на табличке есть тонкие потеки белой краски. Рассмотреть название улицы и номер дома это никак не мешает, но если усердно вглядываться — может раздражать.

Краска испачкала табличку Источник: gorod.mos.ru

Владимир обратил внимание, что у него в лифте «разрисованы кнопки». На фото видно, что некоторые этажи почему-то подписаны дважды, действительно непорядок, чувствительных пассажиров будет потряхивать. Так что, когда коммунальщики разберутся с потопами, сгоревшей проводкой и подобным, надо будет первым делом вооружиться тряпкой.

Лишние цифры в лифте тоже триггерят Источник: gorod.mos.ru

Вывеска больше 50 см

Анатолий с Проспекта Вернадского пожаловался на некорректно размещенную рекламу. Если кажется, что речь про пропаганду наркотиков или чего похуже — нет, его не устроило размещение вывесок.

«Размещение вывесок на фасаде одна над другой, вывеска в виде наклейки на входной двери и в виде выносного штендера, вывеска „ПАРИКМАХЕРСКАЯ № 3“ высотой более 50 см», — перечислил он.

Нарушение правил размещения рекламы Источник: gorod.mos.ru

Он такой не один, за половину ноября в «Наш город» накидали больше 100 жалоб на «несоблюдение требований к размещению информационных вывесок».

До этого мы показывали, как жители разных регионов высмеивали москвичей за предновогодний шик. Они фотографировали украшения в своих городах, и на фоне яркой нарядной Москвы эта атмосфера реально пугала.

И всё-таки не думайте, что в столице только наслаждаются жизнью и ищут проблемы, где их нет. Больше о том, чем недовольны в Москве, мы рассказываем в рубрике «Накипело!»