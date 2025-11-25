НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -7

8 м/c,

зап.

 749мм 74%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Новые авиарейсы
«Умные решения»
Умерла долгожительница
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Мой дом Обзор 140 тысяч за новогоднее настроение? Сколько стоят елки в Ярославле — обзор цен

140 тысяч за новогоднее настроение? Сколько стоят елки в Ярославле — обзор цен

Покупка искусственной елки может ударить по кошельку

421
Где дешевле купить елку в Ярославле | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUГде дешевле купить елку в Ярославле | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Где дешевле купить елку в Ярославле

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Близится Новый год, а это значит, что пора задуматься о главном символе праздника — елке. Цены в магазинах доходят до 100 тысяч рублей. В этом материале смотрим, какую стоимость предлагают продавцы в Ярославле.

Литые елки

Хвоя из полиэтилена изготавливается по технологии литья под давлением. Каждая ветка имеет индивидуальную форму. Благодаря этому украшение выглядит более натуральным и похожим на живое дерево. Такое изделие стоит подороже, но отличается своей долговечностью. Оно сохраняет первоначальный внешний вид несколько лет.

Литая ель с подсветкой может обойтись в кругленькую сумму. За 2,5 метра продавцы берут с покупателя почти 140 тысяч рублей. Елка высотой в 210 сантиметров выйдет чуть дешевле — 97 990 рублей.

Отдельная гирлянда не пригодится | Источник: магазин «Наши елки»Отдельная гирлянда не пригодится | Источник: магазин «Наши елки»

Отдельная гирлянда не пригодится

Источник:

магазин «Наши елки»

Для любителей «заснеженных» елок также есть варианты с подсветкой. Разброс цен от 70 000 до 90 000 рублей.

Высота данной елки&nbsp;— 210 сантиметров | Источник: магазин «Наши елки»Высота данной елки&nbsp;— 210 сантиметров | Источник: магазин «Наши елки»

Высота данной елки — 210 сантиметров

Источник:

магазин «Наши елки»

Есть вариант купить классическую елку без встроенной гирлянды. Цены на такое изделие варьируются от 20 000 до 50 000 рублей и зависят от высоты изделия. Приблизительные расценки выглядят так:

  • 190 см — 25 000 рублей;

  • 210 см — 30 000 рублей;

  • 230 см — 40 000 рублей;

  • 250 см — 45 000 рублей;

  • 270 см — 55 000 рублей.

Можно найти необходимую высоту | Источник: магазин «Наши елки»Можно найти необходимую высоту | Источник: магазин «Наши елки»
Худенькая ель не будет занимать много места в доме | Источник: магазин «Наши елки»Худенькая ель не будет занимать много места в доме | Источник: магазин «Наши елки»

На маркетплейсах выбор огромный. Можно найти вариант на любой вкус и цвет. Приобрести литую ель здесь выйдет дешевле, хотя есть и дорогие модели.

Есть небольшие елочки до 120 сантиметров | Источник: WildberriesЕсть небольшие елочки до 120 сантиметров | Источник: Wildberries
Есть вариант приобрести «заснеженные» елки | Источник: WildberriesЕсть вариант приобрести «заснеженные» елки | Источник: Wildberries

Елки из ПВХ

ПВХ — наиболее бюджетный материал. Елки из него получаются не такие объемные, но их легче транспортировать и устанавливать. По хвое чаще всего легко заметить, что она не настоящая. Также со временем «иголки» могут помяться, ветки потеряют объем, и внешний вид станет похуже.

Елки из ПВХ также есть в разном ценовом сегменте. Но всё же приобрести изделие из такого материала выходит подешевле. Цена зависит от густоты и высоты ели. Делимся примерными расценками:

  • 120 сантиметров — 3000 рублей;

  • 150 сантиметров — 5000 рублей;

  • 180 сантиметров — 8000 рублей;

  • 210 сантиметров — 11 000 рублей;

  • 250 сантиметров — 14 000 рублей;

  • 300 сантиметров — 26 000 рублей.

Большой выбор высоты елки | Источник: магазин «Елка Тренд»Большой выбор высоты елки | Источник: магазин «Елка Тренд»
«Заснеженные» елки по цене не сильно отличаются от классических | Источник: магазин «Елка Тренд»«Заснеженные» елки по цене не сильно отличаются от классических | Источник: магазин «Елка Тренд»
Продавцы предлагают различные окраски | Источник: магазин «Наши елки»Продавцы предлагают различные окраски | Источник: магазин «Наши елки»

Найти елку подешевле можно на маркетплейсах. Здесь есть бюджетные варианты до 3 тысяч рублей.

У высокой подставки можно расставить подарки | Источник: WildberriesУ высокой подставки можно расставить подарки | Источник: Wildberries
Пышные модели обойдутся подороже | Источник: WildberriesПышные модели обойдутся подороже | Источник: Wildberries
Дополнительно продавец обещает подарок | Источник: WildberriesДополнительно продавец обещает подарок | Источник: Wildberries

Кроме того, многие продают б/у елки. Собрали для вас несколько вариантов с Avito.

Можно найти ели небольшого размера | Источник: AvitoМожно найти ели небольшого размера | Источник: Avito
Такой красотой делятся ярославцы | Источник: AvitoТакой красотой делятся ярославцы | Источник: Avito
Есть варианты до 1000 рублей | Источник: AvitoЕсть варианты до 1000 рублей | Источник: Avito
+1
Продают даже советские елочки | Источник: AvitoПродают даже советские елочки | Источник: Avito

Ранее мы сообщали, что в центре Ярославля традиционно будет установлена большая 12-метровая елка. Цена контракта составляет 450 тысяч рублей. Еще одну ель поставят на проспекте Машиностроителей за Волгой, так как в прошлом году этот район победил в городском конкурсе «Новогодний Ярославль» как самый активный.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Обзор цен Новогодняя елка
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
На маркетплейсах тыс за 5 можно купить , зачем переплачивать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление