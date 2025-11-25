140 тысяч за новогоднее настроение? Сколько стоят елки в Ярославле — обзор цен

Где дешевле купить елку в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Близится Новый год, а это значит, что пора задуматься о главном символе праздника — елке. Цены в магазинах доходят до 100 тысяч рублей. В этом материале смотрим, какую стоимость предлагают продавцы в Ярославле. Литые елки

Хвоя из полиэтилена изготавливается по технологии литья под давлением. Каждая ветка имеет индивидуальную форму. Благодаря этому украшение выглядит более натуральным и похожим на живое дерево. Такое изделие стоит подороже, но отличается своей долговечностью. Оно сохраняет первоначальный внешний вид несколько лет.

Литая ель с подсветкой может обойтись в кругленькую сумму. За 2,5 метра продавцы берут с покупателя почти 140 тысяч рублей. Елка высотой в 210 сантиметров выйдет чуть дешевле — 97 990 рублей.

Отдельная гирлянда не пригодится Источник: магазин «Наши елки»

Для любителей «заснеженных» елок также есть варианты с подсветкой. Разброс цен от 70 000 до 90 000 рублей.

Высота данной елки — 210 сантиметров Источник: магазин «Наши елки»

Есть вариант купить классическую елку без встроенной гирлянды. Цены на такое изделие варьируются от 20 000 до 50 000 рублей и зависят от высоты изделия. Приблизительные расценки выглядят так: 190 см — 25 000 рублей;

210 см — 30 000 рублей;

230 см — 40 000 рублей;

250 см — 45 000 рублей;

270 см — 55 000 рублей.

На маркетплейсах выбор огромный. Можно найти вариант на любой вкус и цвет. Приобрести литую ель здесь выйдет дешевле, хотя есть и дорогие модели.

Елки из ПВХ

ПВХ — наиболее бюджетный материал. Елки из него получаются не такие объемные, но их легче транспортировать и устанавливать. По хвое чаще всего легко заметить, что она не настоящая. Также со временем «иголки» могут помяться, ветки потеряют объем, и внешний вид станет похуже.

Елки из ПВХ также есть в разном ценовом сегменте. Но всё же приобрести изделие из такого материала выходит подешевле. Цена зависит от густоты и высоты ели. Делимся примерными расценками: 120 сантиметров — 3000 рублей;

150 сантиметров — 5000 рублей;

180 сантиметров — 8000 рублей;

210 сантиметров — 11 000 рублей;

250 сантиметров — 14 000 рублей;

300 сантиметров — 26 000 рублей.

Найти елку подешевле можно на маркетплейсах. Здесь есть бюджетные варианты до 3 тысяч рублей.

Кроме того, многие продают б/у елки. Собрали для вас несколько вариантов с Avito.

