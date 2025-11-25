140 тысяч за новогоднее настроение? Сколько стоят елки в Ярославле — обзор цен

Близится Новый год, а это значит, что пора задуматься о главном символе праздника — елке. Цены в магазинах доходят до 100 тысяч рублей. В этом материале смотрим, какую стоимость предлагают продавцы в Ярославле.
Литые елки
Хвоя из полиэтилена изготавливается по технологии литья под давлением. Каждая ветка имеет индивидуальную форму. Благодаря этому украшение выглядит более натуральным и похожим на живое дерево. Такое изделие стоит подороже, но отличается своей долговечностью. Оно сохраняет первоначальный внешний вид несколько лет.
Литая ель с подсветкой может обойтись в кругленькую сумму. За 2,5 метра продавцы берут с покупателя почти 140 тысяч рублей. Елка высотой в 210 сантиметров выйдет чуть дешевле — 97 990 рублей.
Для любителей «заснеженных» елок также есть варианты с подсветкой. Разброс цен от 70 000 до 90 000 рублей.
Есть вариант купить классическую елку без встроенной гирлянды. Цены на такое изделие варьируются от 20 000 до 50 000 рублей и зависят от высоты изделия. Приблизительные расценки выглядят так:
190 см — 25 000 рублей;
210 см — 30 000 рублей;
230 см — 40 000 рублей;
250 см — 45 000 рублей;
270 см — 55 000 рублей.
На маркетплейсах выбор огромный. Можно найти вариант на любой вкус и цвет. Приобрести литую ель здесь выйдет дешевле, хотя есть и дорогие модели.
Елки из ПВХ
ПВХ — наиболее бюджетный материал. Елки из него получаются не такие объемные, но их легче транспортировать и устанавливать. По хвое чаще всего легко заметить, что она не настоящая. Также со временем «иголки» могут помяться, ветки потеряют объем, и внешний вид станет похуже.
Елки из ПВХ также есть в разном ценовом сегменте. Но всё же приобрести изделие из такого материала выходит подешевле. Цена зависит от густоты и высоты ели. Делимся примерными расценками:
120 сантиметров — 3000 рублей;
150 сантиметров — 5000 рублей;
180 сантиметров — 8000 рублей;
210 сантиметров — 11 000 рублей;
250 сантиметров — 14 000 рублей;
300 сантиметров — 26 000 рублей.
Найти елку подешевле можно на маркетплейсах. Здесь есть бюджетные варианты до 3 тысяч рублей.
Кроме того, многие продают б/у елки. Собрали для вас несколько вариантов с Avito.
Ранее мы сообщали, что в центре Ярославля традиционно будет установлена большая 12-метровая елка. Цена контракта составляет 450 тысяч рублей. Еще одну ель поставят на проспекте Машиностроителей за Волгой, так как в прошлом году этот район победил в городском конкурсе «Новогодний Ярославль» как самый активный.