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Город Жительница Ярославля получила счет за отопление в 55 тысяч рублей

Жительница Ярославля получила счет за отопление в 55 тысяч рублей

Она не допускала просрочек, но теперь должна крупную сумму

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Жительница Ярославля получила счет за отопление в 55 тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Диана Солоницына-Сахова / Vk.comЖительница Ярославля получила счет за отопление в 55 тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Диана Солоницына-Сахова / Vk.com

Жительница Ярославля получила счет за отопление в 55 тысяч рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Диана Солоницына-Сахова / Vk.com

Жительнице Ярославля пришел счет за отопление почти на 55 тысяч рублей. Диана Солоницына-Сахова рассказала, что просрочек она не допускала. Первой была мысль, что произошла какая-то ошибка. Начисление поступило за комнату в общежитии на улице Победы, 51. В квитке была указана сумма в 54 тысячи 995 рублей и 13 копеек.

«В этом доме в этом месяце встречаются и 60 тысяч. Дом без счетчиков, здание общежития. И считают по числу собственников. База собственников синхронизировалась 1 октября. И считают по этому числу при отсутствии прописанных. В моем случае я имею личный кабинет. В тот период получить доступ возможно [было] при предоставлении документов. Я предоставляла документы. И я помню, что ходила и разбиралась с этой проблемой. Но потом не проверяла или не задумывалась. Платила и платила. Сумма как у всех за 12 метров, в среднем за тепло 1500–3000 рублей», — рассказала ярославна.

Выяснилось, что в базу ТГК-2 был внесен один собственник комнаты, когда на деле их двое. Поэтому после обновления информации был сделан перерасчет за несколько лет, и образовался крупный долг.

«Мне оформили рассрочку платежа вроде на три года. К платежу будут добавлять две тысячи. Жаль, конечно, что ситуация случилась. Где я еще не доглядела? Нужно все проверять. За всем следить», — написала Диана Солоницына-Сахова. — «Мне казалось, что все оформлено верно. Оказалось, что нет. Хорошо, что сейчас все узнали. А если бы через два года спохватились, то неизвестно, какой бы объем был бы».

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Как рассказала ярославна, ее соседи столкнулись с похожей проблемой.

«Порой, к сожалению, комнаты переходят по наследству родственникам. И если есть несовершеннолетние дети, тогда нужно принимать на всех детей, имущество дробится. И в этом случае страшно представить даже в переходный период, какими будут платежи за коммунальные услуги», — рассказала Диана Солоницына-Сахова.

Что говорят в ТГК-2

По информации ТГК-2, согласно данным, полученным от управляющей компании, указанное жилое помещение находилось в муниципальной собственности и принадлежало Диане по договору социального найма.

Жильцы по указанному адресу были выписаны еще в апреле 2023 года.

«С учетом изложенного начисления за горячее водоснабжение производились в соответствии с п. 56(2) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, с учетом одного собственника жилого помещения», — объяснили в ТГК-2.

Пункт 56(2) постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354 говорит о следующем: если жилым помещением пользуются временно проживающие потребители, то размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в жилом помещении потребителей. При этом в целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной услуги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. То есть плату начисляют по числу жильцов.

В октябре 2026 года в компанию была представлена информация о том, что комната с марта 2022 года принадлежит двум собственникам, один из которых Диана.

«Таким образом, с марта 2022 года начисления за ГВС следовало производить с учетом двух собственников жилого помещения. В квитанции за октябрь 2026 года выполнено доначисление за прошлые расчетные периоды в пределах срока исковой давности (с октября 2023 года). При этом ошибочно не удалена запись о муниципальной собственности жилого помещения. По обращению потребителя ошибка в расчетах устранена, потребителю направлены документы, содержащие корректные суммы начислений», — рассказали в ТГК-2.

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Комментарии
13
Гость
39 минут
На услуги, зависящие от площади (отопление, содержание жилья), число проживающих не влияет.
Гость
40 минут
Алкоголь, табак и жрать побольше надо
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Гость
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