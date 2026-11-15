Рейс Волгоград — Москва задержали из-за угрозы захвата самолета: подробности

Самолет не мог вылететь в Москву в течение двух часов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Рейс из Волгограда в Москву задержали из-за угрозы захватить самолет. Она прозвучала от пассажира этого рейса. На борту судна находились 150 человек.

«На борту находились 150 человек. Нарушителем оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А.», — рассказал источник РЕН ТВ.

Известно, что мужчина, угрожавший захватить воздушное судно, был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его оперативно арестовали сотрудники полиции. Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу и убийство.

Самолет и багаж самолета тщательно обследовали. К этому подключили кинолога с собакой. К счастью, в салоне самолета не нашли взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Из-за инцидента вылет в Москву задержали на два часа.