Рейс Волгоград — Москва задержали из-за угрозы захвата самолета: подробности

Рейс из Волгограда в Москву задержали из-за угрозы захватить самолет. Она прозвучала от пассажира этого рейса. На борту судна находились 150 человек.
«На борту находились 150 человек. Нарушителем оказался 42-летний уроженец Казахстана Алексей А.», — рассказал источник РЕН ТВ.
Известно, что мужчина, угрожавший захватить воздушное судно, был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента его оперативно арестовали сотрудники полиции. Отмечается, что мужчина ранее был судим за кражу и убийство.
Самолет и багаж самолета тщательно обследовали. К этому подключили кинолога с собакой. К счастью, в салоне самолета не нашли взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Из-за инцидента вылет в Москву задержали на два часа.
В октябре сразу пять пассажирских самолетов в разных концах мира подали сигналы бедствия. Где-то причиной вызова помощи послужило плохое состояние пассажира, а где-то поводом стало предупреждение о захвате воздушного судна. Подробнее о каждом случае рассказали в этом материале.