Как русский оружейник Мосин создал культовую винтовку, на гонорар от которой выкупил любимую у ее мужа

Памятник Сергею Мосину в Рамони и винтовка, разработанная им в 1891 году Источник: Андрей Пашинский / Voronezh1.ru

Его имя знает каждый — даже тот, кто ни разу не держал в руках и в глаза не видел легендарную «мосинку» — винтовку, прошедшую Первую мировую, Гражданскую, Великую Отечественную войны. Оружие, созданное уроженцем Воронежской области, история которого в этом году насчитывает уже 135 лет, и поныне остается востребованным. Однако жизнь создателя знаменитой винтовки была полна не только чертежами и разработками, но и большой любовью, едва не стоившей ему карьеры, и упорством, позволившим обойти иностранных конкурентов.

Сергей Иванович Мосин родился в селе Рамонь Воронежской губернии, сегодня его имя знает весь мир. О том, как сын крестьянина стал генерал-майором и создателем одного из самых массовых образцов стрелкового оружия в истории — в материале наших коллег из VORONEZH1.RU.

От кадетского корпуса до оружейного завода

Сергей Иванович Мосин Источник: официальный сайт премии С. И. Мосина / mosin.tsu.tula.ru

Сергей Мосин появился на свет 23 апреля (5 мая) 1849 года в селе Рамонь Воронежской губернии. Его отец, Иван Игнатьевич, был отставным подпоручиком, выходцем из самых низов русского крестьянства. Мать, Феоктиста Васильевна, была крестьянкой и умерла в 1853 году при родах второго сына, Митрофана, оставив Сергея с братом на попечении отца.

Большую роль в судьбе мальчиков сыграла тетя — Анна Ивановна Шеле, одна из владелиц имения Рамонь. Благодаря ей братья Мосины получили приличное домашнее образование, овладели математикой, грамматикой и французским языком. В феврале 1860 года по ходатайству Шеле отставного подпоручика Ивана Мосина вместе с сыновьями внесли в родословную дворянскую книгу. Это позволило Сергею в августе 1861 года поступить в первый общий класс Воронежского кадетского корпуса.

Учеба давалась ему легко. Мосин окончил кадетский корпус с отличием в 1867 году и перевелся в Петербургское Михайловское артиллерийское училище. В июле 1870 года он окончил его по первому разряду, отлично сдав выпускные экзамены, был произведен в подпоручики и направлен во вторую резервную роту конно-артиллерийской бригады в Царском Селе. Однако строевая служба не слишком привлекала молодого офицера — он тяготел к научной и конструкторской деятельности. В 1872 году Мосин поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, которую спустя три года окончил с золотой медалью. После этого его направили на Тульский оружейный завод.

Несостоявшаяся дуэль и выкуп жены

Жена Сергея Мосина Варвара Николаевна Источник: Союз Российских Оружейников / союз-оружейников.рф

Ехать в Тулу Мосина заставили в том числе и семейные обстоятельства: его отец на тот момент уже долгое время находился на службе у тульских помещиков Арсеньевых. Во время последней поездки к нему Сергей увидел, как отец постарел и сдал. Чувство сыновнего долга требовало быть поближе к родителю. Одновременно Сергея Ивановича, слывшего среди товарищей «научным сухарем» и «схимником», захватило сильнейшее чувство к Варваре Николаевне Арсеньевой — двоюродной сестре писателя Ивана Тургенева. Она была замужем за Николаем Арсеньевым, сыном хозяина поместья, воспитывала двух детей и вела затворнический образ жизни. Ее муж в основном проводил время в Москве и Петербурге.

Летом 1879 года Мосин объяснился Арсеньевой в любви и узнал, что тоже любим. Вот только с разводами тогда всё было очень сложно, получить его было практически невозможно. Объяснение Сергея Ивановича с мужем Варвары Николаевны закончилось вызовом на дуэль — Мосин бросил перчатку Арсеньеву. Николай Арсеньев написал жалобу на Мосина его начальству, после чего воронежца отправили на трое суток под домашний арест. Еще раз Мосин вызвал соперника на дуэль в помещении Дворянского собрания и в присутствии множества свидетелей, но последовали очередная жалоба и две недели домашнего ареста. Через четыре года Мосин предъявил Арсеньеву просьбу о расторжении брака с Варварой Николаевной. Тот потребовал за жену выкуп — 50 тысяч рублей, по тем временам сумма астрономическая. У Мосина такой не было.

Когда спустя еще восемь лет, в 1891 году, Сергей Мосин создал свою культовую винтовку, которая дала ему достойный заработок, оружейник заплатил Арсеньеву требуемый выкуп за развод с Варварой Николаевной. Влюбленные наконец-то воссоединились, они ждали этого 16 лет.

Конкурс, изменивший оружейный мир

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К середине 1880-х годов стало очевидно: однозарядные винтовки вроде системы Бердана безнадежно устарели. Армиям требовалось многозарядное оружие, но ранние магазинные системы были ненадежны, сложны и медленны. В 1883 году в России была образована «Комиссия по испытанию магазинных ружей» под председательством генерал-майора Н. И. Чагина. Перед конструкторами поставили задачу: создать винтовку, которая сочетает надежность однозарядной с огневой мощью магазинной.

На конкурс свои разработки представили двое: капитан Сергей Мосин и бельгиец Леон Наган. На первом этапе комиссия отдала предпочтение системе Нагана — 14 голосов против 10. Однако при более детальных испытаниях картина изменилась. Войсковые тесты 300 винтовок Мосина и 300 винтовок Нагана показали: система Мосина дала 217 задержек при подаче патронов, в то время как система Нагана — 557, то есть почти втрое больше. Да и стоила она существенно дороже.

В апреле 1891 года император Александр III утвердил образец, представленный Мосиным. Винтовка получила официальное наименование «трехлинейная винтовка образца 1891 года» — без имени конструктора. Калибр 7,62 мм равнялся трем «линиям» — старинной мере длины, равной одной десятой дюйма, или 2,54 мм. Отсюда и народное прозвище «трехлинейка». За разработку Мосин получил Большую Михайловскую премию — самую престижную награду в области артиллерии и оружейного дела. По Положению 1858 года ее размер разделили на две составляющие: 1-я премия (денежная) — около 1500 рублей золотом, 2-я (медальная) — золотая медаль стоимостью 100 рублей.

Главное оружие солдата

Производство новых винтовок началось в 1892 году на Тульском, Ижевском и Сестрорецком заводах. Из-за нехватки мощностей заказ на 500 тысяч винтовок разместили во французском Шательро.

Боевое крещение «трехлинейка» прошла в 1893 году — в столкновении российского отряда на Памире с афганцами. К началу Русско-японской войны в армию поступило около 3,8 млн винтовок. Оружие массово использовалось в Первой мировой и Гражданской войнах.

К концу 1920-х стало ясно: винтовка устарела, но менять ее на что-то принципиально новое было бы слишком дорого. В 1924 году уже в СССР образовали комитет по модернизации. За основу взяли драгунский вариант винтовки — более короткий и удобный. Прицел стал секторным, с разметкой до 2000 метров, а штык получил более надежное крепление. Появилась также и снайперская версия с оптическим прицелом и отогнутой вниз рукоятью затвора.

Всего было выпущено 108 345 снайперских винтовок нового образца. Они интенсивно использовались в Советско-финской и Великой Отечественной войнах и зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие. Эти именные снайперские винтовки вручали лучшим стрелкам — сегодня они представляют коллекционную ценность.

Опыт Первой мировой и Гражданской войн показал: длинная пехотная винтовка неудобна в окопах и городских боях. В 1938 году приняли на вооружение карабин, рассчитанный на прицельную стрельбу до 1000 метров. Он предназначался для артиллерии, саперных войск, кавалерии, связистов и водителей — тех, кому нужно легкое и простое оружие.

Последним вариантом стал карабин образца 1944 года с несъемным игольчатым штыком и упрощенной технологией изготовления. С его введением саму винтовку образца 1891/30 сняли с производства. Уменьшение длины оружия было настоятельным требованием войны: с карабином стало удобнее вести бой в укреплениях, зданиях и зарослях, при этом боевые качества «мосинки» в огневом и штыковом бою не снизились.

Вопреки расхожему мнению, основным оружием стрелковых частей Красной армии были не автоматы ППШ и ППС, а именно «мосинка». Всего с 1891 по 1945 год русские солдаты получили 26 793 640 винтовок системы Мосина. Только за четыре года войны, с 1941 по 1945-й, было изготовлено 12,5 млн винтовок и карабинов, большую часть — в Ижевске (11 145 000 штук). К концу 1941 года производство выросло с 6 тысяч до 12 тысяч единиц в сутки. С этой винтовкой бойцы встретили врага 22 июня 1941 года, отстояли Москву и Ленинград, разгромили немцев под Сталинградом и на Курской дуге, форсировали Днепр и дошли до Рейхстага.

Как Герой СССР с «мосинкой» победил немецкого снайпера-аса

Василий Зайцев с винтовкой Мосина Источник: Георгий Зельма / Mil.ru

Особенно ценили «мосинку» снайперы — за ее простоту, надежность и в то же время за точность и мощный патрон. Одним из таковых был знаменитый советский снайпер Василий Зайцев. С 10 октября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника.

Прославил советского снайпера поединок с немецким «суперснайпером», которого сам Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёнигом. Именитого немца, на счету которого было 103 убитых красноармейца и командиров Красной Армии, специально прислали в Сталинград, чтобы тот разобрался с советскими снайперами, причем первоочередной целью был именно Зайцев. Красноармеец же получил задание уничтожить Кёнига. После того как у одного из советских снайперов пуля немца разбила оптический прицел, а другой в том же районе был ранен, Зайцеву удалось установить позицию противника. О последовавшем затем поединке Василий Григорьевич написал в своих мемуарах:

«Было понятно, что против нас действует опытный снайпер, решили его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было переждать, потому что блеск оптики мог нас выдать. После обеда наши винтовки были в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. Из-под листа что-то заблестело — снайперский прицел. Меткий выстрел — снайпер упал».

Всего за годы войны, согласно официальным документам и наградным листам, советский снайпер Василий Зайцев уничтожил 11 вражеских снайперов. Всё это он сделал с помощью «мосинки».

Винтовка, пережившая эпоху

Винтовка Мосина находилась на вооружении более 70 лет. Ее производство в СССР продолжалось до 1947 года, а на вооружении она оставалась до середины 1970-х. После Второй мировой войны винтовки и карабины Мосина производились по лицензии в Польше, Венгрии и Румынии.

На основе «трехлинейки» создали целый ряд спортивного и охотничьего оружия. В июне 2019 года на выставке «Армия-2019» представили модернизированную версию винтовки в новом обвесе — по словам разработчиков, точность стрельбы выросла в полтора раза. Усовершенствованной винтовкой заинтересовалась Росгвардия для начальной подготовки снайперов. Кроме того, по данным крупнейшего американского оружейного интернет-магазина Bud’s Gun Shop, в 2012 году винтовка Мосина заняла первое место по продажам среди всех видов стрелкового оружия, разрешенного к продаже населению США.

Кроме того, винтовка Мосина — одно из популярнейших оружий в компьютерных играх как про Вторую мировую войну, так и затрагивающих другие конфликты, в том числе современные: серии Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, Rising Storm, Sniper Elite, игра Escape from Tarkov и многих других.

Винтовка воронежского оружейника на протяжении всей своей истории ценилась за простоту, надежность и дешевизну. Затвор состоял всего из семи деталей и разбирался без инструментов. Оружие было неприхотливо в обслуживании и работало в любых условиях. И даже спустя 135 лет это оружие остается популярным и востребованным.

Последние годы Мосина и память о нем

Памятники Сергею Мосину в Сестрорецке, Туле и Рамони Источник: Андрей Пашинский / Voronezh1.ru

21 апреля 1894 года полковника Сергея Мосина назначили начальником Сестрорецкого оружейного завода. Вместе с женой и тремя пасынками он прибыл в Сестрорецк, где провел свои лучшие годы. Под его руководством завод переоснастили для организации производства трехлинейных винтовок.

Увы, пожить в счастье и достатке нашему герою удалось совсем недолго. Умер Сергей Иванович Мосин 26 января (8 февраля) 1902 года от воспаления легких. Легендарного оружейника похоронили на городском кладбище в Сестрорецке. На момент смерти он состоял в чине генерал-майора.

Его имя увековечено в нескольких городах. В Воронеже и поселке Рамонь в его честь названы улицы. Также на родине Мосина ему установлен памятник. В Туле именем оружейника названы улица, технологический техникум. В Сестрорецке его именем названы улица и старейшее профессиональное училище № 120. На здании завода им. С. П. Воскова в 1950 году установлена мемориальная доска.