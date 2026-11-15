ФНС усилила контроль за переводами. Банки завалены запросами, но россиян просят пока не паниковать

ФНС отслеживает каждую операцию? Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Налоговая служба заметно нарастила запросы к банкам о движении денег граждан и компаний. За восемь месяцев 2026 года сумма штрафов, которые кредитные организации получили за несвоевременные ответы ФНС, достигла 553 млн рублей — почти в 30 раз больше прошлогоднего показателя.

Банк не успел ответить на запрос в установленный срок — получил штраф до 20 тысяч рублей. И так снова и снова.

Опрошенные MSK1.RU эксперты предупреждают: громкие цифры штрафов говорят о резком росте нагрузки на банки, но сами по себе не доказывают, что ФНС массово просматривает все операции физических лиц подряд.

Панический сценарий «ФНС видит абсолютно всё» нереален

По мнению адвоката Артура Кузнецова, рост штрафов банков «сам по себе не свидетельствует о пропорциональном увеличении числа проверок физических лиц».

Налоговое законодательство позволяет ФНС запрашивать у банков сведения о счетах и операциях клиентов. В предусмотренных законом случаях кредитная организация должна предоставить информацию, как правило, в течение 3 дней. За нарушение сроков банк может быть оштрафован.

Однако штраф банка означает прежде всего то, что налоговая ужесточила контроль за исполнением собственных запросов. Это еще не означает, что инспектор ежедневно изучает переводы каждого россиянина, — от денег на день рождения до оплаты совместного ужина, поясняет адвокат.

«Говорить о полном отсутствии финансовой приватности было бы неправильно, хотя возможности государства по выявлению сомнительных операций действительно становятся шире», — отмечает Кузнецов. По его словам, панический сценарий «ФНС видит абсолютно всё и сразу начисляет налог на любой перевод» не соответствует реальному порядку.

«Налоговая служба нарастила темпы и объемы запросов в связи с запуском скоринговой системы, чтобы отслеживать уклонение от уплаты налогов в результате подмены трудовых отношений, но лишь в рамках налоговых проверок. Объем информации ограничен предметом проверки и мотивировкой», — говорит MSK1.RU аудитор и налоговый консультант Алена Яковлева. — Желательно легализовать доходы, если последние поступления по договорам ГПХ не были заявлены, например, если гражданин работает как самозанятый. ФНС также обращает внимание на отмены чеков без возврата средств отправителю».

Какой перевод может заинтересовать налоговую

«Далеко не каждый перевод на банковскую карту является налогооблагаемым доходом, перевод между собственными счетами, возврат ранее предоставленного займа или денежный подарок от другого физического лица сами по себе не создают обязанности уплачивать НДФЛ», — подчеркивает Артур Кузнецов.

Эксперт по платежным решениям Альберт Бодокия, владелец компании Frogent, среди подозрительных признаков называет следующие: регулярные поступления от большого числа людей, одинаковые платежи и переводы, похожие на оплату товаров или услуг.

«При этом универсального порога переводов, после превышения которого автоматически назначается проверка или начисляется налог, законодательство не устанавливает», — говорит Бодокия.

Эксперт советует не использовать чужие карты для получения собственных доходов и сохранять документы, подтверждающие происхождение крупных сумм. Это могут быть договор займа, расписка, переписка о возврате долга, договор купли-продажи, подтверждение совместных расходов или документы по наследству и дарению.

«Если банк запросил объяснения, лучше своевременно предоставить достоверную информацию об операциях», — говорит Бодокия.

«Причем и банки обязаны выявлять подозрительные финансовые операции. Кредитная организация также может запросить документы об источнике денег, а в предусмотренных законом случаях ограничить проведение отдельных операций», — утверждает эксперт.

Самая плохая стратегия — молчать, удалять переписку и пытаться срочно «разбить» крупную сумму на десятки мелких переводов. Такая маскировка может, наоборот, сделать операции еще более подозрительными.

Яковлева напоминает, что ФНС привлечет за нарушение налогового законодательства только по итогам камеральной или выездной налоговой проверки.

«Так что стоит реагировать только при уведомлении со стороны органа», — говорит эксперт. То есть без паники!